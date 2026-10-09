Empezar

La próxima normativa que obliga a usar la facturación electrónica entra en vigor en 321 Days : 14 Hrs : 49 Mins : 17 Secs

Facturación electrónica obligatoria en España: ¿está tu empresa preparada para 2027?

La Ley Crea y Crece exigirá la notificación de estados de factura e interoperabilidad entre plataformas. Con Avalara, evalúa tu preparación técnica, conecta tu ERP y asegura el cumplimiento normativo antes de que venza el plazo.
Programa una sesión de preparación
Calendario de la facturación electrónica en España
Plazos clave de la implementación
  • 15 de enero de 2015: la facturación electrónica se hizo obligatoria para los proveedores de las administraciones públicas españolas
  • 1 de octubre de 2027: las grandes empresas (con una facturación anual superior a 8 millones de euros) deben comenzar a emitir, recibir y presentar facturas electrónicas B2B estructuradas que cumplan con la normativa.
  • 1 de octubre de 2028: todas las empresas y profesionales restantes estarán sujetos a los requisitos de la facturación electrónica B2B
Simplifica la facturación electrónica con Avalara

Conecta el cumplimiento normativo directamente a tu ERP

Integra la facturación estructurada, la presentación de facturas y el seguimiento del ciclo de vida en los flujos de trabajo principales del ERP sin añadir sistemas locales fragmentados.

Adáptate más rápido a la evolución de las normativas

Mantente al día de los requisitos cambiantes de cada país sin tener que volver a crear integraciones ni rediseñar los flujos de trabajo cada vez que se apruebe una nueva normativa.

Centraliza la visibilidad en todas las jurisdicciones 

Supervisa los flujos de facturas, la comunicación de datos y el estado de cumplimiento normativo a nivel global a través de un modelo operativo unificado. Obtén visibilidad, con la ayuda de la IA, de los requisitos del cumplimiento normativo en constante cambio y las excepciones de flujo de trabajo.

Amplía tu negocio a escala mundial sin necesidad de realizar modificaciones

Sustituye las implementaciones específicas para cada país por un marco repetible, diseñado para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo, impulsado por la inteligencia artificial, a escala mundial.
Pricing star bg
Requisitos de la facturación electrónica en España

Modelo

España utiliza un modelo de facturación electrónica B2B descentralizado con plataformas de intercambio privadas y una solución pública básica gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El modelo español también exige la notificación del estado del ciclo de vida de las facturas, lo que amplía las obligaciones en materia de cumplimiento normativo más allá del mero intercambio de facturas.

Plataformas

Las empresas pueden utilizar plataformas privadas, la solución pública o ambas. Las plataformas privadas deben ser interoperables y enviar copias fieles de las facturas a la AEAT.

Formatos

El reglamento español contempla formatos estructurados estándar alineados con la norma EN 16931 (como Facturae, UBL, CII y EDIFACT).

Ámbito

La obligatoriedad de usar facturación electrónica se aplica a las transacciones B2B en las que el destinatario es una empresa o profesional establecido, residente o con sede permanente en España.
Indicadores de riesgo empresarial
  • Dependencia de los flujos de trabajo de facturas en PDF y correo electrónico
  • Validación limitada de datos estructurados
  • Resolución manual de excepciones 
  • Falta de visibilidad en tiempo real del ciclo de vida de las facturas
  • Entornos ERP fragmentados 
  • Procesos de cumplimiento normativo específicos de cada país 
  • Capacidad limitada para ver y notificar el estado de las facturas
Orange globe with location pins and government building and document icons
Pasos para cumplir con la normativa de la facturación electrónica en España
  • Alinea a tus equipos
  • Evalúa el alcance normativo
  • Mapea tus flujos de facturación actuales
  • Selecciona una plataforma escalable
  • Prepara tus sistemas y datos ERP
  • Realiza pruebas y validaciones
QuickBooks para escritorio

España forma parte de un cambio más amplio

La obligatoridad de la facturación electrónica se está acelerando a nivel mundial. Crea un modelo de cumplimiento normativo escalable ahora en lugar de reconstruirlo mercado por mercado más adelante.
Adáptate a la normativa de España y a todas las normativas que le sigan

Las empresas líderes tratan la facturación electrónica como una iniciativa de transformación operativa, no como un proyecto de cumplimiento normativo puntual. En lugar de crear soluciones específicas para cada país que generen ineficiencias en el futuro, están estandarizando los flujos de trabajo, conectando sistemas y creando operaciones de cumplimiento normativo escalables en todas las jurisdicciones.  

 

Avalara ayuda a respaldar este enfoque a través de una plataforma para el cumplimiento normativo impulsada por IA diseñada para automatizar flujos de trabajo complejos de impuestos y facturación electrónica en diferentes países, sistemas y requisitos regulatorios cambiantes. 

 

El objetivo es sencillo: resolver la facturación electrónica de una vez y, posteriormente, ampliar el cumplimiento normativo a nivel global a medida que las normativas se acumulan y evolucionan.

Programa una sesión de preparación para España

En una sesión de trabajo de 45 minutos, los expertos de Avalara te ayudarán a identificar el alcance del proyecto, detectar las deficiencias en los sistemas y los datos, evaluar el riesgo y establecer las prioridades para tus actividades de preparación durante los próximos 90 días.
Reserva tu sesión

Transacciones incluidas

Abstract dark navy background with a subtle repeating scalloped wave texture.

B2G

La facturación electrónica es obligatoria en España para las transacciones entre empresas y administración pública (B2G). Las empresas nacionales y extranjeras que emitan facturas superiores a 5000 euros a organismos del sector público español, como el gobierno central, las administraciones regionales, los organismos públicos, las universidades y los hospitales, deben usar el formato de factura electrónica a través del portal FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) del gobierno español. Las facturas electrónicas B2G deben firmarse digitalmente mediante una firma electrónica cualificada. Las empresas pueden emitir facturas en papel a las administraciones públicas siempre que el importe sea inferior a 5000 euros y que la administración pública destinataria permita la emisión de facturas en papel.

B2B

La facturación electrónica para transacciones entre empresas (B2B) aún no es obligatoria. No obstante, el gobierno español ha aprobado la ley «Crea y Crece». Esta ley pretende facilitar la creación (crea) y el crecimiento (crece) de empresas abordando, para ello, el problema de los retrasos en los pagos, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de las empresas españolas. El Gobierno español espera que la facturación electrónica solucione este problema y tiene la intención de hacerla obligatoria para las transacciones entre empresas (B2B).

 

Se ha propuesto un periodo de implantación en dos fases. Las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros deberán cumplir con la normativa B2B en el plazo de un año desde la aprobación de sus requisitos técnicos, mientras que el resto de empresas dispondrán de dos años. Los requisitos y especificaciones técnicos aún no se han aprobado, y es probable que se sometan a una nueva consulta pública. Sin embargo, como la ley española exige al menos 12 meses de preaviso desde la aprobación, es probable que la normativa se implante en 2027-2028.

 

Las opciones de España para implantar un modelo B2B incluyen el intercambio directo entre compradores y proveedores usando formatos estructurados, o la transmisión a través de Plataformas de Facturación Electrónica Privadas (PFEP) y la solución pública de la AEAT. Para supervisar el cumplimiento normativo, podría utilizarse una plataforma del Gobierno central.
Abstract dark navy background with a subtle repeating scalloped wave texture.

Sanciones por incumplimiento

España adopta un enfoque más flexible que otros países en lo que respecta a las sanciones por incumplimiento. Las facturas electrónicas B2G que presenten errores o se envíen fuera de plazo podrían ser simplemente rechazadas y los pagos retrasados. No obstante, podrían introducirse multas por incumplimiento a medida que evolucionen los mandatos en materia de facturación electrónica en España.

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

Sí. En España ya es obligatoria la facturación electrónica para las transacciones B2G. En virtud de la Ley Crea y Crece y el Real Decreto 238/2026, España amplía la obligatoriedad de la factura electrónica a las transacciones B2B, con obligaciones escalonadas a partir del 1 de octubre de 2027 para las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros.

La obligatoriedad de usar facturación electrónica se aplica a las transacciones B2B en las que el destinatario es una empresa o profesional establecido, residente o con sede permanente en España.

Según el borrador de la normativa actual, el Universal Business Language (UBL, por sus siglas en inglés) se considera el formato oficial de acuerdo con la normativa EN16931. En dicho borrador ya no se hace referencia a formatos como Facturae, CII y EDIFACT.

No. Los flujos de trabajo basados únicamente en PDF y en el envío directo de correos electrónicos no son suficientes para garantizar el cumplimiento normativo. Las facturas incluidas en el ámbito de aplicación deben emitirse, transmitirse y recibirse como facturas electrónicas estructuradas a través del sistema español de facturación electrónica.

El incumplimiento puede dar lugar al rechazo de facturas, retrasos en los pagos, interrupciones operativas, una mayor exposición a auditorías y sanciones económicas. Las empresas también pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos relativos al estado de las facturas y a la presentación de informes de pago.

Retrasar los preparativos reduce los plazos de las pruebas, aumenta el riesgo de integración y limita la disponibilidad de la plataforma. Los requisitos de España afectan a los datos de los sistemas ERP, al intercambio de facturas, a la interoperabilidad y a la presentación de informes sobre el estado del ciclo de vida, aspectos que no pueden resolverse de forma fiable con un esfuerzo de última hora. También puede obligar al uso de soluciones específicas de cada país que no se adaptarán a futuros mandatos.

Programa una sesión de preparación para España

En una sesión de trabajo de 45 minutos, los expertos de Avalara te ayudarán a identificar el alcance del proyecto, detectar las deficiencias en los sistemas y los datos, evaluar el riesgo y establecer las prioridades para tus actividades de preparación durante los próximos 90 días.
Reserva tu sesión