Avalara/ TaxCloud

Avalara offre une visibilité complète sur l’ensemble du processus de conformité, au sein d’une plateforme unifiée qui relie le calcul, le dépôt des déclarations, la gestion des exonérations, les déclarations de TVA et les opérations transfrontalières. TaxCloud couvre le calcul et le dépôt de la taxe sur les ventes, ainsi que les certificats d’exonération de base et le programme SST, mais présente des lacunes majeures : aucune prise en charge de la taxe d’utilisation, de la TVA, des déclarations 1099, de la facturation électronique, des droits de douane, ni des licences d'exploitation.