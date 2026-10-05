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Avalara/ TaxCloud

Vous automatisez votre conformité fiscale ?

Découvrez pourquoi Avalara est le meilleur choix.
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Avalara/ TaxCloud

Avalara redéfinit les standards de la conformité fiscale moderne

Transforme la conformité en opportunité

Avalara permet aux équipes fiscales et financières de transformer la conformité en opportunité, en simplifiant les déclarations, en améliorant la précision et en obtenant des résultats dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. TaxCloud est spécialement conçu pour les petites structures d'e-commerce et SaaS. Mais dès que leurs besoins dépassent les déclarations de base, ses limites en matière de précision, de déclaration et de couverture de conformité finissent souvent par imposer une migration.
Benefits

Fournit des résultats fiables et très précis

S'appuyant sur un contenu fiscal vérifié par des experts couvrant plus de 190 pays et portant sur plus de 54 milliards d'appels d'API traités, Avalara offre une précision de premier ordre, jusqu'à l'adresse postale, pour plus de 12 000 ventes aux États-Unis, dans les juridictions fiscales et sur les marchés mondiaux. TaxCloud couvre la taxe sur les ventes aux États-Unis dans plus de 12 000 juridictions, mais ses capacités de génération de rapports, jugées insuffisantes en interne, compliquent les rapprochements, les audits et la conformité multi-États lorsque les volumes de transactions augmentent.
Growth

S'intègre à un plus grand nombre de systèmes d'entreprise

Grâce à plus de 1 400 intégrations partenaires signées avec des ERP, des places de marché, des plateformes de point de vente, des systèmes de facturation électronique et des outils collaboratifs, Avalara s’intègre nativement à l’ensemble de votre environnement technologique. TaxCloud propose une dizaine d’intégrations dont Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, ainsi qu’une API personnalisée, mais aucun connecteur ERP natif pour NetSuite, SAP, Sage ou Microsoft.
CRM
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Des millions d’entreprises dans plus de 75 pays font confiance à Avalara pour simplifier leur conformité fiscale.

Reconnu comme leader de l’IDC MarketScape 2024, Avalara propose des solutions de conformité fiables pour contribuer à garantir l’exactitude, renforcer l’agilité et préparer les entreprises aux évolutions à venir.

4/5

Note G2 (plus de 700 avis, en avril 2026)

8.8/10

Score TrustRadius (plus de 900 avis et évaluations, en avril 2026)
trgt

Pourquoi les entreprises choisissent Avalara plutôt que TaxCloud

1. Précision et fiabilité

Des processus automatisés et un contenu fiscal régulièrement mis à jour contribuent à garantir une conformité mondiale efficace et fiable, tout en maintenant la précision malgré l’évolution des réglementations. Le contenu fiscal de TaxCloud est limité à la taxe sur les ventes aux États-Unis et ne couvre pas suffisamment les cas complexes, comme la taxabilité des produits, les exonérations partielles ou la conformité internationale. 

Capacités

Avalara

TaxCloud

Calcul des taxes en temps réel

Précision jusqu’à l’adresse postale (géocodage à l’adresse)

États-Unis uniquement, 12 000 juridictions

Contenu fiscal complet (États-Unis et international)

Régulièrement mis à jour dans plus de190 pays

Limité : taxe sur les ventes américaine uniquement ; pas de TVA, pas de taxes internationales

Outils de recherche fiscale intégrés

Infrastructure multicloud
multirégionale et permanente

54 appels d'API B+ traités

Inconnu

Précision et rapports prêts pour les audits

Rapports personnalisables en temps réel

Limité :mauvaise qualité des rapports signalée ; difficultés de rapprochement signalées

IA + contenu fiscal vérifié par des experts

Données structurées par l’IA, règles vérifiées par des experts

Inconnu

Solution reconnue par les administrations publiques pour alimenter leurs portails officiels de taux

Fournisseur SST certifié

Dans les 24 États membres du SST

Codes fiscaux au niveau du produit

Plus de 3 000dans tous les secteurs

Limité

Certifications de sécurité de niveau entreprise

SOC 2 + ISO

Inconnu

2. Conformité de bout en bout et couverture de tous les types de taxes

Avalara offre une visibilité complète sur l’ensemble du processus de conformité, au sein d’une plateforme unifiée qui relie le calcul, le dépôt des déclarations, la gestion des exonérations, les déclarations de TVA et les opérations transfrontalières. TaxCloud couvre le calcul et le dépôt de la taxe sur les ventes, ainsi que les certificats d’exonération de base et le programme SST, mais présente des lacunes majeures : aucune prise en charge de la taxe d’utilisation, de la TVA, des déclarations 1099, de la facturation électronique, des droits de douane, ni des licences d'exploitation.

Capacités

Avalara

TaxCloud

Automatisation du dépôt des déclarations et des paiements

Automatisation complète, les 50 États et territoires

Gestion des certificats d'exonération

Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état

De base : certificats d'exonération proposés, mais automatisation limitée

Déclarations 1099 et W-9

Gestion des immatriculations et des licences

Immatriculations complètes + licences d'exploitation

Limité : enregistrement auprès de l'État uniquement ; pas de licence

Managed VAT Reporting

53 pays pris en charge

Gestion de la taxe d’utilisation

Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires

E-invoicing and live reporting

Accompagnement mondial en matière de conformité

États-Unis uniquement

Une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles

Des PME aux grandes entreprises

Commerce électronique ESB et PME uniquement ; environ 2 000 clients

4. Intégration facile aux systèmes d’entreprise

Avalara se connecte en toute transparence aux systèmes que les entreprises utilisent au quotidien, automatisant ainsi la conformité fiscale dans leurs processus existants. TaxCloud dispose d’un écosystème d’intégration très limité, principalement axé sur quelques plateformes de commerce électronique et d'outils de facturation. Les entreprises équipées d’ERP, de systèmes de point de vente avancés ou d’opérations sur plusieurs canaux constateront que TaxCloud ne propose pas de connexion native à ces environnements. 

Capacités

Avalara

TaxCloud

Plateforme de conformité tout-en-un

Limité : calcul de la taxe sur les ventes américaine et déclaration uniquement

Intégrations partenaires signées

Plus de 1 400

~10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personnalisée)

Intégrations ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)

Connecteurs robustes préconfigurés

Pas de connecteurs ERP natifs

Intégration aux places de marché

Limité

Intégrations avec les systèmes de point de vente

Intégrations aux plateformes de facturation électronique

Accompagnement à la mise en œuvre

Intégration pratique, gestionnaires de comptes dédiés, partenaires de mise en œuvre certifiés

Migration en libre-service ; messagerie « intégration sans stress »

Qualité de l'assistance à la clientèle

Assistance réactive, en direct, basée aux États-Unis, pour tous les forfaits

Assistance basée aux États-Unis ; service client médiocre et frais cachés signalés par le passé

4. Propulsé par l’IA agentique

Avalara Agentic Tax and Compliance™ ne se contente pas d’accompagner les tâches de gestion fiscale : il les exécute réellement, offrant un niveau inédit d’efficacité et de productivité. TaxCloud ne propose pas d'IA agentique, d'automatisation pilotée par le MCP ou de capacités d'IA comparables. 

Capacités

Avalara

TaxCloud

Une automatisation fiscale qui apprend et s’adapte

Des analyses basées sur l’IA pour obtenir des réponses instantanées

Serveurs MCP automatisant des processus complexes

Règles basées sur l’IA qui réduisent les efforts manuels

API en langage naturel qui simplifient l’intégration

Onboarding guidé par l’IA pour accélérer la mise en service et la configuration

Assistance basée sur l’IA pour des réponses plus rapides et plus précises

Ce que les clients disent d’Avalara

« Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, la gestion quotidienne d’une entreprise devient plus simple, plus fluide et, surtout, plus facile. »

  • Jakob Swager
  • Directeur fiscal, Sweetwater
Sweetwater

« Avalara nous a permis de réduire considérablement les tâches manuelles, les erreurs et la complexité liée aux nombreuses réglementations, tout en limitant le temps que notre équipe consacre à la maintenance des flux de données. »

  • Ricardo Rodríguez
  • Directeur principal de la fiscalité indirecte, Snowflake
Snowflake logo

« L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe sur les ventes, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable. »

  • André Johnson
  • Analyste commercial principal, NEFCO
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