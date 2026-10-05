|
Capacités
|
Avalara
|
TaxCloud
|
Calcul des taxes en temps réel
|
Précision jusqu’à l’adresse postale (géocodage à l’adresse)
|
États-Unis uniquement, 12 000 juridictions
|
Contenu fiscal complet (États-Unis et international)
|
Régulièrement mis à jour dans plus de190 pays
|
Limité : taxe sur les ventes américaine uniquement ; pas de TVA, pas de taxes internationales
|
Outils de recherche fiscale intégrés
|
Infrastructure multicloud
|
54 appels d'API B+ traités
|
Inconnu
|
Précision et rapports prêts pour les audits
|
Rapports personnalisables en temps réel
|
Limité :mauvaise qualité des rapports signalée ; difficultés de rapprochement signalées
|
IA + contenu fiscal vérifié par des experts
|
Données structurées par l’IA, règles vérifiées par des experts
|
Inconnu
|
Solution reconnue par les administrations publiques pour alimenter leurs portails officiels de taux
|
Fournisseur SST certifié
|
Dans les 24 États membres du SST
|
Codes fiscaux au niveau du produit
|
Plus de 3 000dans tous les secteurs
|
Limité
|
Certifications de sécurité de niveau entreprise
|
SOC 2 + ISO
|
Inconnu
|
Capacités
|
Avalara
|
TaxCloud
|
Automatisation du dépôt des déclarations et des paiements
|
Automatisation complète, les 50 États et territoires
|
Gestion des certificats d'exonération
|
Supérieur : validation automatisée, suivie des renouvellements, campagne d'e-mails, intégration de la base de données d'état
|
De base : certificats d'exonération proposés, mais automatisation limitée
|
Déclarations 1099 et W-9
|
Gestion des immatriculations et des licences
|
Immatriculations complètes + licences d'exploitation
|
Limité : enregistrement auprès de l'État uniquement ; pas de licence
|
Managed VAT Reporting
|
53 pays pris en charge
|
Gestion de la taxe d’utilisation
|
Calcul des droits de douane et classification des codes tarifaires
|
E-invoicing and live reporting
|
Accompagnement mondial en matière de conformité
|
États-Unis uniquement
|
Une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles
|
Des PME aux grandes entreprises
|
Commerce électronique ESB et PME uniquement ; environ 2 000 clients
|
Capacités
|
Avalara
|
TaxCloud
|
Plateforme de conformité tout-en-un
|
Limité : calcul de la taxe sur les ventes américaine et déclaration uniquement
|
Intégrations partenaires signées
|
Plus de 1 400
|
~10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, API personnalisée)
|
Intégrations ERP (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)
|
Connecteurs robustes préconfigurés
|
Pas de connecteurs ERP natifs
|
Intégration aux places de marché
|
Limité
|
Intégrations avec les systèmes de point de vente
|
Intégrations aux plateformes de facturation électronique
|
Accompagnement à la mise en œuvre
|
Intégration pratique, gestionnaires de comptes dédiés, partenaires de mise en œuvre certifiés
|
Migration en libre-service ; messagerie « intégration sans stress »
|
Qualité de l'assistance à la clientèle
|
Assistance réactive, en direct, basée aux États-Unis, pour tous les forfaits
|
Assistance basée aux États-Unis ; service client médiocre et frais cachés signalés par le passé
|
Capacités
|
Avalara
|
TaxCloud
|
Une automatisation fiscale qui apprend et s’adapte
|
Des analyses basées sur l’IA pour obtenir des réponses instantanées
|
Serveurs MCP automatisant des processus complexes
|
Règles basées sur l’IA qui réduisent les efforts manuels
|
API en langage naturel qui simplifient l’intégration
|
Onboarding guidé par l’IA pour accélérer la mise en service et la configuration
|
Assistance basée sur l’IA pour des réponses plus rapides et plus précises