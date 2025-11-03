Cómo gestionar los aranceles entre EE. UU. y China y el fin de la exención de minimis

El 1 de noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó una ficha informativa sobre el acuerdo comercial con China. Establece que EE. UU. hará lo siguiente:

Reducir el arancel del fentanilo a China en un 10 % a partir del 10 de noviembre de 2025.

Mantener la suspensión de los aranceles recíprocos elevados de la IEEPA sobre las importaciones chinas hasta el 10 de noviembre de 2026; el arancel recíproco actual del 10 % seguirá en vigor.

Ampliar la exclusión de ciertos aranceles de la Sección 301 (cuya fecha de vencimiento es el 29 de noviembre de 2025) hasta el 10 de noviembre de 2026.

El 30 de octubre de 2025, EE. UU. y China alcanzaron un punto muerto estratégico durante las negociaciones comerciales en Corea del Sur. Pekín suspenderá, según se informa, las restricciones a las exportaciones de tierras raras, y Washington reducirá, según se informa, el arancel del fentanilo del 20 % al 10 %. Ambos países también habrían acordado suspender sus nuevas tasas portuarias sobre los buques del otro.

El 14 de octubre de 2025, EE. UU. implementó nuevas tasas portuarias para ciertos buques de construcción china y buques con propietarios u operadores chinos, y China impuso nuevas tasas portuarias a los buques de propiedad estadounidense.

El 29 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal dictaminó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer los aranceles como lo ha hecho. La administración apeló, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales el 5 de noviembre de 2025.

El 11 de agosto de 2025, la Casa Blanca suspendió un aumento arancelario que iba a afectar a las importaciones chinas el 12 de agosto. Los productos de China, Hong Kong y Macao siguen sujetos a un arancel recíproco del 10 % hasta el 10 de noviembre de 2025, junto con el arancel del 20 % establecido a principios de este año en virtud de la IEEPA, además de otros aranceles estadounidenses aplicables.

El 10 de junio de 2025, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal prorrogó la suspensión temporal emitida el 29 de mayo.

El 28 de mayo de 2025, se impugnaron los aranceles de la IEEPA. El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. bloqueó los aranceles de la IEEPA el 28 de mayo, y el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal suspendió el requerimiento judicial al día siguiente.

El 14 de mayo de 2025, los aranceles recíprocos sobre China se redujeron temporalmente. El presidente Trump suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días, hasta el 12 de agosto, pero mantuvo un arancel base del 10 %, además del arancel IEEPA del 20 % sobre el fentanilo, los aranceles de la Sección 301 y los aranceles de la Sección 232. Los aranceles totales de determinados productos se redujeron del 245 % al 130 %. Para la mayoría de los productos, el arancel ronda el 55 %.

El 2 de mayo de 2025, el de minimis finalizó para China. Las importaciones de bajo valor producidas en China y Hong Kong quedaron sujetas a todos los aranceles aplicables el 2 de mayo.

El 11 de abril de 2025, la Casa Blanca anunció excepciones a los aranceles recíprocos. Según la guía de la CBP, los aranceles recíprocos no se aplican a determinadas mercancías introducidas para el consumo, o retiradas de almacén para el consumo, a partir de las 00:01 ET del 05/04/2025.

Entre los productos afectados se incluyen productos electrónicos como ordenadores, semiconductores y smartphones (la guía incluye una lista de los códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de los Estados Unidos, o HTSUS, afectados). Los importadores pueden solicitar el reembolso de los aranceles pagados antes de que se concediera esta exclusión.

El 9 de abril de 2025, el presidente Trump subió los aranceles a China. Según su orden ejecutiva, un arancel del 125 % sustituye al del 84 % anunciado previamente y también se aplica a los productos de Hong Kong y Macao. El arancel del 125 % entró en vigor a las 0:01 del 10 de abril de 2025.

El total general para la mayoría de los productos de China alcanzó más del 145 %, aunque, como explicaba una ficha informativa de la Casa Blanca, China se enfrentaba a «un arancel de hasta el 245 % sobre las importaciones a Estados Unidos». Por ejemplo, se aplicó un arancel del 245 % a los vehículos eléctricos y las jeringuillas.

Hay algunas exclusiones. Entre los bienes no sujetos al arancel recíproco se incluyen:

Artículos sujetos a 50 USC 1702(b)

Lingotes

Cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y artículos de madera

Energía y ciertos minerales que no están disponibles en Estados Unidos

Artículos de acero/aluminio y automóviles/piezas de automóviles ya sujetos a los aranceles de la Sección 232, y todos los artículos que puedan estar sujetos a futuros aranceles de la Sección 232

La devolución está disponible con respecto a los aranceles recíprocos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) está publicando la guía actualizada tan pronto como le sea posible.

El 8 de abril de 2025, EE. UU. aumentó los aranceles recíprocos a China del 34 % al 84 %. El arancel del 84 % entró en vigor a las 00:01 hora del este del 9 de abril de 2025.

El 2 de abril de 2025,el presidente Trump invocó la IEEPA para imponer un arancel recíproco adicional del 34 % a China a partir del 9 de abril de 2025. La tasa del 34 % incluía el nuevo arancel base del 10% que se aplica a todos los países a partir del 5 de abril.

El 3 de marzo de 2025, EE. UU. aumentó el arancel del fentanilo del 10 % al 20 % para los productos de China y Hong Kong introducidos para el consumo, o retirados de almacén para el consumo, a partir de las 0:01 h (hora del este) del 4 de marzo de 2025.

El 4 de febrero de 2025 entró en vigor el nuevo arancel del 10 % sobre China.

El 1 de febrero, el presidente Trump utilizó la IEEPA para establecer un arancel del 10 % adicional a los aranceles existentes de la Sección 301 sobre las importaciones chinas (incluidos los productos de Hong Kong) con efecto a partir del 4 de febrero. La orden ejecutiva no preveía la devolución de aranceles y no se estableció ningún proceso de exclusión.