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3 de noviembre de 2025

Cómo gestionar los aranceles entre EE. UU. y China y el fin de la exención de minimis

Gail Cole

Última actualización: 3 de noviembre de 2025, a las 10:50 h. ET. Asista a nuestra serie de seminarios web, Martes de Comercio y Aranceles, para escuchar a los expertos de Avalara debatir sobre cuestiones de comercio global y sus implicaciones empresariales.

 

Las tensiones entre Estados Unidos y China se relajaron tras una reunión positiva entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur el 30 de octubre de 2025. El presidente Trump dijo a los periodistas que reducirá el llamado arancel al fentanilo en un 10 % y espera firmar un acuerdo comercial pronto.

Conclusiones clave

  • Después de reunirse con el presidente chino Xi Jinping el 30 de octubre de 2025, el presidente Trump dijo a los periodistas que espera firmar un acuerdo comercial con China «muy pronto». Trump también dijo que reducirá el arancel a China en un 10 %.

  • El arancel recíproco sobre las importaciones chinas iba a aumentar un 10 % el 10 de noviembre de 2025. Ese aumento parece estar descartado, pero no lo sabremos con seguridad hasta que la Casa Blanca publique la orientación oficial.

  • Estados Unidos puso fin a la exención de minimis para los productos originarios de China y Hong Kong con efecto a partir del 2 de mayo de 2025. Estados Unidos suspendió el de minimis para todos los países el 29 de agosto de 2025.

¿Qué son los aranceles de China?

A partir del 3 de noviembre de 2025, las importaciones procedentes de China están sujetas a los siguientes aranceles estadounidenses:

 

  • Un arancel recíproco del 10 % de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) (frente al 125 %)

  • Un arancel IEEPA del 20 % sobre el fentanilo 

  • Varios aranceles de la Sección 301 implementados por primera vez en 2018 (del 7,5 % al 100 %)

 

El arancel del 20 % del IEEPA sobre el fentanilo se reducirá al 10 % a partir del 10 de noviembre de 2025, según una ficha informativa de la Casa Blanca.

 

Como los aranceles son acumulables, el total de aranceles para determinados productos puede superar el 100 %. Al igual que otros países, China también está sujeta a aranceles específicos por producto, como el arancel del 50 % sobre el acero, el aluminio y el cobre (aranceles de la Sección 232).

Cronología de los aranceles de China

El 1 de noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó una ficha informativa sobre el acuerdo comercial con China. Establece que EE. UU. hará lo siguiente:

 

  • Reducir el arancel del fentanilo a China en un 10 % a partir del 10 de noviembre de 2025.
  • Mantener la suspensión de los aranceles recíprocos elevados de la IEEPA sobre las importaciones chinas hasta el 10 de noviembre de 2026; el arancel recíproco actual del 10 % seguirá en vigor.
  • Ampliar la exclusión de ciertos aranceles de la Sección 301 (cuya fecha de vencimiento es el 29 de noviembre de 2025) hasta el 10 de noviembre de 2026.

 

El 30 de octubre de 2025, EE. UU. y China alcanzaron un punto muerto estratégico durante las negociaciones comerciales en Corea del Sur. Pekín suspenderá, según se informa, las restricciones a las exportaciones de tierras raras, y Washington reducirá, según se informa, el arancel del fentanilo del 20 % al 10 %. Ambos países también habrían acordado suspender sus nuevas tasas portuarias sobre los buques del otro. 

 

El 14 de octubre de 2025, EE. UU. implementó nuevas tasas portuarias para ciertos buques de construcción china y buques con propietarios u operadores chinos, y China impuso nuevas tasas portuarias a los buques de propiedad estadounidense.

 

El 29 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal dictaminó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer los aranceles como lo ha hecho. La administración apeló, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales el 5 de noviembre de 2025.

 

El 11 de agosto de 2025, la Casa Blanca suspendió un aumento arancelario que iba a afectar a las importaciones chinas el 12 de agosto. Los productos de China, Hong Kong y Macao siguen sujetos a un arancel recíproco del 10 % hasta el 10 de noviembre de 2025, junto con el arancel del 20 % establecido a principios de este año en virtud de la IEEPA, además de otros aranceles estadounidenses aplicables. 

 

El 10 de junio de 2025, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal prorrogó la suspensión temporal emitida el 29 de mayo. 

 

El 28 de mayo de 2025, se impugnaron los aranceles de la IEEPA. El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. bloqueó los aranceles de la IEEPA el 28 de mayo, y el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal suspendió el requerimiento judicial al día siguiente. 

 

El 14 de mayo de 2025, los aranceles recíprocos sobre China se redujeron temporalmente. El presidente Trump suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días, hasta el 12 de agosto, pero mantuvo un arancel base del 10 %, además del arancel IEEPA del 20 % sobre el fentanilo, los aranceles de la Sección 301 y los aranceles de la Sección 232. Los aranceles totales de determinados productos se redujeron del 245 % al 130 %. Para la mayoría de los productos, el arancel ronda el 55 %.

 

El 2 de mayo de 2025, el de minimis finalizó para China. Las importaciones de bajo valor producidas en China y Hong Kong quedaron sujetas a todos los aranceles aplicables el 2 de mayo.

 

El 11 de abril de 2025, la Casa Blanca anunció excepciones a los aranceles recíprocos. Según la guía de la CBP, los aranceles recíprocos no se aplican a determinadas mercancías introducidas para el consumo, o retiradas de almacén para el consumo, a partir de las 00:01 ET del 05/04/2025.

 

Entre los productos afectados se incluyen productos electrónicos como ordenadores, semiconductores y smartphones (la guía incluye una lista de los códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de los Estados Unidos, o HTSUS, afectados). Los importadores pueden solicitar el reembolso de los aranceles pagados antes de que se concediera esta exclusión.

 

El 9 de abril de 2025, el presidente Trump subió los aranceles a China. Según su orden ejecutiva, un arancel del 125 % sustituye al del 84 % anunciado previamente y también se aplica a los productos de Hong Kong y Macao. El arancel del 125 % entró en vigor a las 0:01 del 10 de abril de 2025.

 

El total general para la mayoría de los productos de China alcanzó más del 145 %, aunque, como explicaba una ficha informativa de la Casa Blanca, China se enfrentaba a «un arancel de hasta el 245 % sobre las importaciones a Estados Unidos». Por ejemplo, se aplicó un arancel del 245 % a los vehículos eléctricos y las jeringuillas.

 

Hay algunas exclusiones. Entre los bienes no sujetos al arancel recíproco se incluyen:

 

  • Artículos sujetos a 50 USC 1702(b) 
  • Lingotes
  • Cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y artículos de madera
  • Energía y ciertos minerales que no están disponibles en Estados Unidos
  • Artículos de acero/aluminio y automóviles/piezas de automóviles ya sujetos a los aranceles de la Sección 232, y todos los artículos que puedan estar sujetos a futuros aranceles de la Sección 232 

 

La devolución está disponible con respecto a los aranceles recíprocos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) está publicando la guía actualizada tan pronto como le sea posible.

 

El 8 de abril de 2025, EE. UU. aumentó los aranceles recíprocos a China del 34 % al 84 %. El arancel del 84 % entró en vigor a las 00:01 hora del este del 9 de abril de 2025.

 

El 2 de abril de 2025,el presidente Trump invocó la IEEPA para imponer un arancel recíproco adicional del 34 % a China a partir del 9 de abril de 2025. La tasa del 34 % incluía el nuevo arancel base del 10% que se aplica a todos los países a partir del 5 de abril.

 

El 3 de marzo de 2025, EE. UU. aumentó el arancel del fentanilo del 10 % al 20 % para los productos de China y Hong Kong introducidos para el consumo, o retirados de almacén para el consumo, a partir de las 0:01 h (hora del este) del 4 de marzo de 2025.

 

El 4 de febrero de 2025 entró en vigor el nuevo arancel del 10 % sobre China.

 

El 1 de febrero, el presidente Trump utilizó la IEEPA para establecer un arancel del 10 % adicional a los aranceles existentes de la Sección 301 sobre las importaciones chinas (incluidos los productos de Hong Kong) con efecto a partir del 4 de febrero. La orden ejecutiva no preveía la devolución de aranceles y no se estableció ningún proceso de exclusión.

De minimis eliminado

La exención de minimis establecida por 19 U.S. C. § 1321(a)(2)(C) (también conocida como envíos de la Sección 321) permite que un envío de mercancías (por persona y día) valorado en 800 USD o menos entre en EE. UU. libre de aranceles e impuestos de importación.

 

EE. UU. suspendió la exención de minimis para China y Hong Kong a partir del 2 de mayo de 2025.

 

Nuevas tasas aduaneras y postales para importaciones de minimis que lleguen por correo internacional

 

Las mercancías de China y Hong Kong valoradas en 800 USD o menos quedaron sujetas a un tipo de derecho ad valorem o a una tasa postal a partir del 2 de mayo de 2025, a las 00:01 ET.

 

El arancel se fijó inicialmente en el 30 % del valor del artículo postal, pero el 8 de abril se aumentó al 90 % del valor del artículo postal. El 9 de abril, el presidente Trump aumentó el arancel de minimis al 120 %.

 

Luego, el 12 de mayo, el presidente emitió una orden ejecutiva que reducía el tipo arancelario para los envíos postales de minimis al 54 %, con efecto a partir del 14 de mayo de 2025 a las 0:01 ET.

 

El arancel por artículo postal que contenga mercancías para envíos postales de bajo valor es de 100 USD a partir del 2 de mayo (tras ser aumentado por órdenes ejecutivas con fecha del 8 de abril y el 9 de abril). Esta tarifa aumentó a 200 USD el 1 de junio de 2025.

 

Existen nuevas tasas arancelarias para los envíos postales internacionales en la orden ejecutiva que elimina el de minimis para todos los países, tal y como se describe aquí. El arancel específico para envíos postales:

 

  • 80 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA inferior al 16 %.
  • 160 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA de entre el 16 % y el 25 %.
  • 200 USD por artículo para los países con un arancel efectivo de la IEEPA superior al 25 %. 

Cómo importar productos de bajo valor de China

A partir del 2 de mayo de 2025, se requerirá un nuevo proceso de importación para los envíos de productos de China y Hong Kong, incluidos los envíos postales. El Tipo de entrada 86 ya no se acepta para importaciones de bajo valor procedentes de China y Hong Kong. Excepto para el correo, las entradas deben realizarse en el Entorno Comercial Automatizado (ACE) de la CBP; los documentos en papel ya no se aceptan.

 

Los nuevos procesos de importación aumentarán los costes y los tiempos de envío. Los declarantes e importadores deben:

 

  • Presentar la declaración formal o informal apropiada 
  • Pagar todos los aranceles, impuestos y tasas aplicables

 

Se requiere una entrada formal (Tipo de entrada 1) para envíos con un valor superior a 2500 USD. 

 

La entrada informal (tipo de entrada 11) puede ser ahora la mejor opción para la mayoría de los envíos de bajo valor desde China y Hong Kong. También es apropiado para ciertas mercancías de bajo riesgo (p. ej., productos exentos de cuotas o derechos compensatorios).  

Requisitos para la entrada informal (Tipo de entrada 11)

El tipo de entrada 11 es un proceso de entrada informal, pero sigue siendo más engorroso que el proceso que muchas empresas han utilizado históricamente para los envíos de minimis.  

 

El requisito principal del tipo de entrada 11 es la cumplimentación del formulario 7501 de la CBP, que debe presentarse electrónicamente a través del sistema ACE. 

 

«Completar el formulario es un paso administrativo adicional que muchos encontrarán engorroso», afirma Patrick Frith, director sénior de Crecimiento Transfronterizo de Avalara.

 

Requisitos de información para el tipo de entrada 11

 

La información clave necesaria para el formulario 7501 de la CBP incluye:

 

  • Información del importador y de la entrada
  • Detalles de envío y transporte
  • Mercancía y clasificación, incluido el código de 10 dígitos del Sistema Armonizado (SA) para cada artículo
  • Valoración y cálculo de aranceles (el valor de transacción se basa en el precio pagado por la mercancía cuando se vende para exportación a EE. UU., más los costes de embalaje aplicables, la comisión de venta, los cánones, etc.)
  • Declaraciones y certificaciones adicionales

 

Los aranceles estimados deben depositarse en un plazo de 10 días a partir de la liberación de la mercancía.

 

Retos del uso del tipo de entrada 11

 

Determinar el código HTS de 10 dígitos adecuado es una de las tareas más desafiantes para las empresas que envían mercancías a nivel internacional. Pero es esencial: si los vendedores de comercio electrónico, los mercados en línea, los importadores, los transportistas u otros responsables de presentar la entrada informal utilizan el código incorrecto, se puede aplicar el arancel incorrecto. Esto puede provocar retrasos adicionales en la aduana o sanciones y multas.

 

Las empresas que se han beneficiado de la exención de minimis pueden no estar acostumbradas a clasificar productos con códigos HTS de 10 dígitos. Sus sistemas pueden no estar configurados para aplicar aranceles a estos envíos.

¿Cómo pueden las empresas cumplir con los cambios en la norma de minimis?

«La suspensión del de minimis para todos los países (eliminando el umbral de bajo valor de larga data del que muchas empresas han dependido) marca un cambio fundamental en la política comercial de EE. UU.», afirma Shane Bogdan, director de Ventas Transfronterizas de Avalara. «No es momento para un enfoque de esperar a ver qué pasa. Para evitar sorpresas en la frontera y mantener la confianza del consumidor, las empresas deben actuar ahora para garantizar una clasificación precisa de los productos y el cálculo de los aranceles. La transparencia en los precios de coste de entrega ya no es un lujo, es una necesidad competitiva para vender en el mercado estadounidense.

 

La forma más eficaz para que las empresas satisfagan las cambiantes exigencias de los cambios arancelarios es automatizar el cumplimiento de los derechos de aduana».

 

Avalara Cross-Border ofrece el cálculo en tiempo real de los derechos de aduana y los impuestos de importación, y automatiza la asignación de los códigos HTS completos de 10 dígitos requeridos en el tipo de entrada 11.

 

Nuestros clientes se están beneficiando de nuestra tecnología. «El conjunto de servicios de cumplimiento normativo de Avalara puede ayudarle a mantenerse al día en este entorno en rápida evolución, dándole la tranquilidad de saber que está al tanto de los cambios», afirma Craig Reed, director general de Cross-Border en Avalara.  

 

Es probable que haya más cambios arancelarios, y encontrar información precisa y actualizada puede ser difícil. Pase lo que pase, permítanos ayudarle a adelantarse a los cambios y a seguir creciendo a nivel global. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Preguntas frecuentes

 

La disposición de minimis permitía que muchas mercancías valoradas en 800 USD o menos entraran en EE. UU. libres de impuestos y a través de un proceso de entrada acelerado conocido como Tipo de Entrada 86. El umbral de minimis de 800 USD era por persona y día.

 

El 2 de mayo de 2025, EE. UU. suspendió la exención de minimis para China y Hong Kong. A partir del 29 de agosto de 2025, EE. UU. ha suspendido la exención de minimis para todos los países y ya no acepta el tipo de entrada 86.

 

Muchos otros países ofrecen exenciones de minimis, pero la mayoría utiliza un umbral inferior a 800 USD. Estados Unidos elevó el umbral de minimis de 200 USD a 800 USD en 2016, abriendo las compuertas a los envíos de bajo valor. 

 

 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) procesó más de 1360 millones de envíos de minimis en el año fiscal 2024. Por esta razón, y debido a que los delincuentes han estado explotando el de minimis para introducir bienes ilegales en el país, EE. UU. puso fin a su exención de minimis.    

 

 

El Sistema Armonizado (SA) es un sistema global de clasificación de productos utilizado en los procesos de importación y exportación. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) actualiza el SA cada cinco años. La próxima actualización está prevista para 2027. 

 

Los códigos HS son los códigos comunes de importación/exportación de seis dígitos asignados a cada producto. 

 

Los códigos HTS son los códigos extendidos de 10 dígitos asignados a las mercancías que entran en EE. UU. Los códigos HTS se componen del código HS de seis dígitos más un código adicional de cuatro dígitos exclusivo de EE. UU. A veces se denominan códigos HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States). 

 

Los códigos HS, HTS y HTSUS están vinculados a los aranceles internacionales. Si asigna el código incorrecto a un producto, puede acabar asignando el tipo arancelario incorrecto. Ver un seminario web sobre códigos HS

 

 

China ha implementado una variedad de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, ha dejado de comprar ciertos productos agrícolas y ha impuesto controles a la exportación de ciertos minerales de tierras raras a EE. UU.

 

 

Las empresas de transporte aumentaron las tarifas o suspendieron los envíos de bajo valor en respuesta a los nuevos aranceles de Estados Unidos y al fin del de minimis.

 

DHL suspendió la recogida y el envío de paquetes de empresa a consumidor (B2C) a particulares en EE. UU. el 21 de abril, para productos con un valor aduanero declarado superior a 800 USD. El 28 de abril, DHL reanudó el transporte de estos envíos.

 

Todos los envíos de DHL a EE. UU. valorados en más de 800 USD requieren un procesamiento de entrada formal a partir del 5 de abril; el umbral anterior era de 2500 USD. 

 

FedEx añadió recargos por demanda para las importaciones de EE. UU. Entre el 15 de abril y el 2 de mayo, se aplicó un recargo de 45 centavos por libra a las importaciones procedentes de China, Hong Kong y Filipinas.

 

A partir del 2 de mayo de 2025, FedEx aumentó tanto la tarifa de desembolso (también conocida como tarifa de adelanto o tarifa de gestión de aranceles) como la tarifa de reenvío de aranceles e impuestos para envíos con un valor aduanero igual o inferior a 800 USD.

 

UPS implementó un recargo de 29 centavos por libra, efectivo a partir del 13 de abril, para todos los envíos a EE. UU. con origen en China, Hong Kong y Macao. El remitente subraya que los recargos por alta demanda están sujetos a cambios.

 

Correos de Hong Kong también ha reaccionado a las políticas arancelarias de Trump. El 16 de abril, el gobierno de Hong Kong emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba:

 

«Hongkong Post no cobrará ningún supuesto arancel en nombre de EE. UU. y suspenderá la aceptación de envíos postales que contengan mercancías destinadas a EE. UU.».

 

«Hongkong Post suspenderá la aceptación de envíos postales de superficie que contengan mercancías destinadas a EE. UU. con efecto inmediato (16 de abril)».

 

«Hongkong Post suspenderá la aceptación de artículos postales aéreos que contengan mercancías destinadas a EE. UU. a partir del 27 de abril».

 

El 14 de mayo de 2025, el South China Morning Post informó de que la suspensión del servicio de paquetería a EE. UU. de Hongkong Post se mantendrá a pesar del acuerdo comercial.

 

Avalara Cross-Border puede ayudar a su empresa a cumplir con los aranceles y derechos transfronterizos, sin importar la frecuencia con la que cambien. Contacte con nosotros para empezar.

 

Para más noticias sobre aranceles, lea:

 

Esta entrada de blog se publicó originalmente en febrero de 2025.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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