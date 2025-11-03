Cómo gestionar los aranceles entre EE. UU. y China y el fin de la exención de minimis

La disposición de minimis permitía que muchas mercancías valoradas en 800 USD o menos entraran en EE. UU. libres de impuestos y a través de un proceso de entrada acelerado conocido como Tipo de Entrada 86. El umbral de minimis de 800 USD era por persona y día.
El 2 de mayo de 2025, EE. UU. suspendió la exención de minimis para China y Hong Kong. A partir del 29 de agosto de 2025, EE. UU. ha suspendido la exención de minimis para todos los países y ya no acepta el tipo de entrada 86.
Muchos otros países ofrecen exenciones de minimis, pero la mayoría utiliza un umbral inferior a 800 USD. Estados Unidos elevó el umbral de minimis de 200 USD a 800 USD en 2016, abriendo las compuertas a los envíos de bajo valor.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) procesó más de 1360 millones de envíos de minimis en el año fiscal 2024. Por esta razón, y debido a que los delincuentes han estado explotando el de minimis para introducir bienes ilegales en el país, EE. UU. puso fin a su exención de minimis.
El Sistema Armonizado (SA) es un sistema global de clasificación de productos utilizado en los procesos de importación y exportación. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) actualiza el SA cada cinco años. La próxima actualización está prevista para 2027.
Los códigos HS son los códigos comunes de importación/exportación de seis dígitos asignados a cada producto.
Los códigos HTS son los códigos extendidos de 10 dígitos asignados a las mercancías que entran en EE. UU. Los códigos HTS se componen del código HS de seis dígitos más un código adicional de cuatro dígitos exclusivo de EE. UU. A veces se denominan códigos HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States).
Los códigos HS, HTS y HTSUS están vinculados a los aranceles internacionales. Si asigna el código incorrecto a un producto, puede acabar asignando el tipo arancelario incorrecto. Ver un seminario web sobre códigos HS.
China ha implementado una variedad de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, ha dejado de comprar ciertos productos agrícolas y ha impuesto controles a la exportación de ciertos minerales de tierras raras a EE. UU.
Las empresas de transporte aumentaron las tarifas o suspendieron los envíos de bajo valor en respuesta a los nuevos aranceles de Estados Unidos y al fin del de minimis.
DHL suspendió la recogida y el envío de paquetes de empresa a consumidor (B2C) a particulares en EE. UU. el 21 de abril, para productos con un valor aduanero declarado superior a 800 USD. El 28 de abril, DHL reanudó el transporte de estos envíos.
Todos los envíos de DHL a EE. UU. valorados en más de 800 USD requieren un procesamiento de entrada formal a partir del 5 de abril; el umbral anterior era de 2500 USD.
FedEx añadió recargos por demanda para las importaciones de EE. UU. Entre el 15 de abril y el 2 de mayo, se aplicó un recargo de 45 centavos por libra a las importaciones procedentes de China, Hong Kong y Filipinas.
A partir del 2 de mayo de 2025, FedEx aumentó tanto la tarifa de desembolso (también conocida como tarifa de adelanto o tarifa de gestión de aranceles) como la tarifa de reenvío de aranceles e impuestos para envíos con un valor aduanero igual o inferior a 800 USD.
UPS implementó un recargo de 29 centavos por libra, efectivo a partir del 13 de abril, para todos los envíos a EE. UU. con origen en China, Hong Kong y Macao. El remitente subraya que los recargos por alta demanda están sujetos a cambios.
Correos de Hong Kong también ha reaccionado a las políticas arancelarias de Trump. El 16 de abril, el gobierno de Hong Kong emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba:
«Hongkong Post no cobrará ningún supuesto arancel en nombre de EE. UU. y suspenderá la aceptación de envíos postales que contengan mercancías destinadas a EE. UU.».
«Hongkong Post suspenderá la aceptación de envíos postales de superficie que contengan mercancías destinadas a EE. UU. con efecto inmediato (16 de abril)».
«Hongkong Post suspenderá la aceptación de artículos postales aéreos que contengan mercancías destinadas a EE. UU. a partir del 27 de abril».
El 14 de mayo de 2025, el South China Morning Post informó de que la suspensión del servicio de paquetería a EE. UU. de Hongkong Post se mantendrá a pesar del acuerdo comercial.
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