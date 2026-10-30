Tipos de IVA y cumplimiento de la normativa sobre este impuesto en Reino Unido

Las empresas que realicen actividades sujetas a impuestos en Reino Unido deben disponer de un número de IVA.

Las empresas nacionales deben registrarse a efectos del IVA cuando su volumen de facturación sujeto a impuestos supere las 90 000 £ en un periodo de 12 meses consecutivos.

Las empresas extranjeras (no establecidas en el Reino Unido) que realicen entregas sujetas a IVA en el Reino Unido normalmente tienen que darse de alta en el IVA desde la primera operación sujeta a este impuesto, ya que no existe un umbral de registro para las empresas no residentes.

En el caso de las prestaciones transfronterizas de servicios digitales de empresa a consumidor (B2C) a clientes de la UE, las empresas del Reino Unido deben tener en cuenta el umbral de 10 000 euros establecido por el régimen de ventanilla única (OSS, por sus siglas en inglés) de la UE. En el Reino Unido no se aplica el OSS y, si procede, el registro debe completarse a través de un Estado miembro de la UE.

Obtén más información sobre el proceso de registro a efectos del IVA en Reino Unido.