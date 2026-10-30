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Tipos de IVA y cumplimiento de la normativa sobre este impuesto en Reino Unido

Tipos de IVA en Reino Unido

El Reino Unido aplica un sistema de impuesto sobre el valor añadido (IVA) gestionado por la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés). Aunque Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea (UE), su marco de IVA sigue muchos principios fundamentales del IVA.

 

El tipo de IVA estándar en el Reino Unido es del 20 %. Se aplican tipos reducidos y cero a categorías específicas de bienes y servicios.

Tasa

Tipo

Qué bienes o servicios

20 %

Estándar

La mayoría de bienes y servicios

5 %

Reducido

Combustible y energía doméstica, determinados materiales para ahorrar energía, algunos productos relacionados con la de salud y el bienestar

0 %

Tipo cero

Exportaciones de bienes, principalmente alimentos, ropa infantil, libros y periódicos, transporte internacional

Exento

Exento

Determinados servicios financieros, seguros, educación, sanidad y servicios postales

Las empresas registradas a efectos del IVA en Reino Unido deben aplicar el tipo de IVA correcto a los suministros sujetos a este impuestos y remitir el IVA a la HMRC a través de declaraciones periódicas de IVA.

Exenciones de IVA en el Reino Unido

Algunos suministros están exentos de IVA en el Reino Unido, incluidos la mayoría de los servicios financieros y de seguros, la atención sanitaria, la educación y la formación, ciertos servicios de asistencia social y algunas actividades benéficas.

 

Las entregas exentas no generan IVA repercutido y, por lo general, impiden la recuperación del IVA soportado relacionado con dichas entregas.

Requisitos para registrarse a efectos del IVA en Reino Unido

Las empresas que realicen actividades sujetas a impuestos en Reino Unido deben disponer de un número de IVA.

 

Las empresas nacionales deben registrarse a efectos del IVA cuando su volumen de facturación sujeto a impuestos supere las 90 000 £ en un periodo de 12 meses consecutivos.

 

Las empresas extranjeras (no establecidas en el Reino Unido) que realicen entregas sujetas a IVA en el Reino Unido normalmente tienen que darse de alta en el IVA desde la primera operación sujeta a este impuesto, ya que no existe un umbral de registro para las empresas no residentes.

 

En el caso de las prestaciones transfronterizas de servicios digitales de empresa a consumidor (B2C) a clientes de la UE, las empresas del Reino Unido deben tener en cuenta el umbral de 10 000 euros establecido por el régimen de ventanilla única (OSS, por sus siglas en inglés) de la UE. En el Reino Unido no se aplica el OSS y, si procede, el registro debe completarse a través de un Estado miembro de la UE.

 

Obtén más información sobre el proceso de registro a efectos del IVA en Reino Unido.

Requisitos de las declaraciones de IVA en Reino Unido

Las empresas registradas a efectos del IVA en Reino Unido deben presentar declaraciones periódicas de IVA. La frecuencia de presentación estándar es:

 

  • Trimestral (opción predeterminada para la mayoría de las empresas)
  • Mensual, a menudo cuando se esperan devoluciones periódicas del IVA
  • Anual, en virtud del régimen de contabilidad anual (si se cumplen determinados criterios y se obtiene la aprobación correspondiente)

Las declaraciones del IVA recogen el IVA repercutido en las ventas y el IVA soportado deducible en las compras.


Además de las declaraciones de IVA, algunas empresas también pueden tener que presentar:

 

  • Declaraciones aduaneras complementarias para importaciones o exportaciones
  • Declaraciones estadísticas o reglamentarias relacionadas con el comercio, según el sector y la actividad

 

Todas las declaraciones de IVA deben presentarse electrónicamente mediante software compatible con Making Tax Digital (MTD) a través de la HMRC.


Obtén más información sobre las declaraciones de IVA en Reino Unido.

Almacenamiento de mercancías y acuerdos de consignación

Las empresas extranjeras que almacenan mercancías en el Reino Unido suelen estar obligadas a registrarse a efectos del IVA británico, especialmente cuando dichas mercancías se destinan a la venta a clientes del Reino Unido.
 

Tras el Brexit, el Reino Unido no aplica una simplificación del sistema de existencias de entrega a demanda al estilo de la UE. Normalmente, mantener inventario en el Reino Unido para su posterior venta requiere registrarse a efectos del IVA.
 

La importación de bienes al Reino Unido desde fuera del país también puede generar obligaciones de IVA, independientemente de cuál sea el acuerdo contractual.

IVA de importación del Reino Unido

El Reino Unido permite a las empresas registradas a efectos del IVA que cumplan los requisitos contabilizar el IVA de importación mediante el régimen de contabilidad de IVA aplazado (PVA, por sus siglas en inglés). Esto permite que el IVA de importación se declare y se recupere en la declaración de IVA en lugar de pagarse en la frontera.

 

Para utilizar el PVA, una empresa normalmente ha de estar registrada a efectos del IVA en el Reino Unido y disponer de la documentación aduanera y de importación adecuada.

IVA del Reino Unido sobre los servicios digitales

Las empresas extranjeras que prestan servicios digitales (telecomunicaciones, radiodifusión o servicios prestados por vía electrónica) a consumidores del Reino Unido deben, por regla general, aplicar el IVA británico al tipo normal del 20 %.

 

El Reino Unido no aplica el umbral de 10 000 euros vigente en toda la UE para los servicios digitales B2C domésticos. El registro a efectos del IVA suele ser obligatorio a partir de la primera entrega sujeta a este impuesto, a menos que se aplique la inversión del sujeto pasivo.
 

Las empresas deben registrarse a efectos del IVA del Reino Unido cuando sea necesario y cumplir con las normas de facturación y declaración de este impuesto en este país.

Mecanismos de recuperación del IVA del Reino Unido

Las empresas registradas en el Reino Unido pueden recuperar el IVA soportado a través de sus declaraciones de IVA, aplicándose en este caso las normas habituales de deducibilidad.
 

Las empresas no británicas pueden recuperar el IVA británico en virtud del régimen de devolución del IVA del Reino Unido (que sustituye al procedimiento de la 13.ª Directiva de la UE), siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad, reciprocidad y documentación.
 

Los plazos y procedimientos varían en función de si el solicitante está establecido en el Reino Unido o en el extranjero.

Regímenes de exención del IVA a la exportación en el Reino Unido

El Reino Unido cuenta con varios mecanismos de exención del IVA destinados a reducir los costes de flujo de caja relacionados con el IVA para los exportadores, entre los que se incluyen:

 

  • Tipo cero para las exportaciones de bienes que cumplan los requisitos
  • Almacenamiento aduanero y regímenes especiales
  • Regímenes de suspensión de derechos de aduana y del IVA en el marco de la legislación aduanera

La posibilidad de acogerse a estos regímenes depende de la naturaleza de los suministros, los volúmenes de exportación y el historial de cumplimiento de la normativa. Las empresas deben seguir cumpliendo las condiciones de este régimen y llevar los registros correspondientes.

Informes sobre estadísticas de comercio del Reino Unido

El Reino Unido exige la notificación de estadísticas comerciales para determinados movimientos de mercancías entre el Reino Unido y otros países. Los requisitos dependen de los umbrales de valor y la dirección del comercio de las mercancías.


Las autoridades del Reino Unido son las que se encargan de establecer las obligaciones y los umbrales de declaración de los impuestos correspondientes, que pueden cambiar periódicamente.

Cumplimiento de los requisitos de facturación del IVA y de la fecha de devengo

Las facturas con IVA del Reino Unido deben incluir:

 

  • Datos del proveedor y del cliente
  • Número de IVA del proveedor
  • Descripción de los bienes y/o servicios
  • Tipo(s) de IVA aplicado(s) e importe del IVA
     

Reglas sobre el devengo:
 

  • Bienes: el devengo del impuesto se produce normalmente en el momento del suministro de los bienes o de la emisión de la factura, lo que ocurra antes
  • Servicios: el devengo del impuesto se suele producir en la fecha de emisión de la factura o de finalización del servicio, lo que ocurra primero.
  • Importaciones: el IVA se contabiliza en el momento de la importación, salvo que se aplique el régimen de contabilidad del IVA diferido
     

Los registros de IVA deben conservarse normalmente durante al menos seis años. Las declaraciones y pagos del IVA suelen tener que realizarse en un plazo de un mes y siete días tras el cierre del periodo de referencia.
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