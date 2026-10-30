Tipos de IVA y cumplimiento de la normativa sobre este impuesto en Reino Unido

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Tasa
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Tipo
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Qué bienes o servicios
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20 %
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Estándar
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La mayoría de bienes y servicios
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5 %
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Reducido
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Combustible y energía doméstica, determinados materiales para ahorrar energía, algunos productos relacionados con la de salud y el bienestar
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0 %
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Tipo cero
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Exportaciones de bienes, principalmente alimentos, ropa infantil, libros y periódicos, transporte internacional
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Exento
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Exento
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Determinados servicios financieros, seguros, educación, sanidad y servicios postales
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