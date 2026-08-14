Importations soumises à la TVA
Aux fins de la TVA et des douanes de l'UE, l'introduction de marchandises dans l'UE pour la première fois, en provenance d'un autre pays non membre de l'UE, est qualifiée d'importation. Généralement, le pays d'arrivée cherchera à appliquer son taux de TVA standard (par exemple, 19 % pour l'Allemagne) sur l'opération d'importation. Ce montant doit être réglé avant que les marchandises ne soient libérées par les douanes. Les marchandises sont alors mises en « libre circulation » et peuvent être stockées et vendues ou envoyées vers un autre pays de l'UE.
Les livraisons intracommunautaires sont exonérées de TVA
Si vous vendez ou déplacez des marchandises d'un pays de l'UE à un autre, vous n'aurez pas à facturer de TVA. Cette simplification du système de TVA de l'UE a été introduite lors des réformes du marché unique de 1993. Cependant, un certain nombre de critères importants doivent être remplis :
- Les deux parties à la transaction doivent avoir un numéro de TVA valide.
- Vous devez vérifier le numéro de TVA de votre client étranger à l’aide du système VIES de l’UE.
- Vous devez indiquer le numéro de TVA de votre client sur votre facture de vente.
- Vous devez disposer d'un justificatif (par exemple, des documents de transport de marchandises) attestant du mouvement des marchandises à travers la frontière.
- Les marchandises quittent ensuite le pays dans un délai imparti, généralement trois mois.
Si ces conditions ne sont pas remplies et que des irrégularités surviennent, les autorités fiscales peuvent vous tenir responsable de toute TVA manquante. Si votre client ne dispose pas d'un numéro de TVA valide, ou si vous vendez à des consommateurs individuels, vous devez appliquer le taux de TVA du pays d'expédition.