Probablement. Les autorités fiscales voudront rattacher tout mouvement de marchandises, ainsi que toute dette fiscale potentielle, à un numéro de TVA unique détenu par l’entreprise. Cela inclut à la fois les importations et les livraisons intracommunautaires.

Ainsi, si vous importez des marchandises dans l'UE, les douanes exigeront de vous ou de votre client un numéro de TVA intracommunautaire valide. En général, pour éviter de communiquer à votre client la valeur en douane des marchandises pour des raisons commerciales, il est préférable que vous fournissiez vous-même le numéro de TVA. De plus, de nombreux clients exigent désormais que les marchandises soient entièrement dédouanées aux fins de la TVA.

Ceci vous oblige alors à fournir un numéro de TVA valide, ou à en demander un si vous n'en avez pas. Les entreprises doivent éviter de se voir facturer de la TVA à l’importation si elles ne disposent pas d’un numéro de TVA valide dans l’UE. Dans certains pays (par exemple l'Italie et la Pologne), le processus de récupération de la TVA payée en douane peut être très complexe et prendre beaucoup de temps.