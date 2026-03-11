Les droits de douane sont des taxes appliquées aux marchandises importées. Les droits de douane représentent souvent un pourcentage de la valeur des marchandises, mais peuvent également prendre la forme d’un montant fixe par article.
Les gouvernements imposent généralement des droits de douane pour exercer une pression politique, protéger les industries nationales et/ou générer des recettes. Les droits de douane peuvent être appliqués de manière générale à pratiquement toutes les marchandises importées, mais ils concernent plus souvent certains produits spécifiques. Les pays réagissent souvent à l’instauration de nouveaux droits de douane en imposant à leur tour de nouveaux droits.
Le pays ou la juridiction qui bénéficie d’un droit de douane dépend du droit concerné et de la personne à qui l’on pose la question. Les gouvernements bénéficient des recettes fiscales. Les industries nationales peuvent également bénéficier des droits de douane, à condition que ceux-ci n’augmentent pas leurs coûts.
De nombreux économistes estiment que les droits de douane ralentissent la croissance économique en perturbant les échanges commerciaux et en faisant augmenter les prix à la consommation.
Un droit de douane de 245 % a été appliqué pendant un certain temps en 2025 à certains produits importés de Chine. Sinon, le taux moyen des droits de douane avait atteint 60 % en vertu du Smoot-Hawley Tariff Act de 1930.
Les codes SH sont les codes d’importation/exportation à six chiffres attribués à chaque produit expédié à l’international. Les taux de droits de douane sont basés sur les codes SH.
Chaque pays ajoute des chiffres supplémentaires au code SH pour identifier les marchandises entrant sur son territoire. Les États-Unis utilisent les codes de la Harmonized Tariff Schedule (codes HTS), ou codes de la Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS).