Bien que les règles relatives à la taxe de vente varient d’un État à l’autre, les États appliquent une définition uniforme du prix de vente.

Les droits de douane répercutés sur le consommateur, qu’ils soient indiqués séparément ou inclus dans le prix de vente au détail, sont généralement soumis à la taxe de vente lorsque la transaction est taxable. La taxe de vente est calculée en pourcentage du prix d’achat total d’un produit, et les droits de douane ne peuvent pas être déduits du prix de vente.

Selon le Streamlined Sales Tax Governing Board, si les coûts des droits de douane sont répercutés sur les clients, les États participant au Streamlined Sales Tax considèrent ces coûts comme faisant partie du prix de vente. Ils sont donc soumis à la même taxe de vente et taxe d’utilisation que le produit importé, qu’ils soient indiqués comme un poste distinct sur la facture ou le reçu, ou facturés séparément au client.Si l’importateur ne perçoit pas la taxe de vente ou la taxe d’utilisation, le client est responsable de déclarer la taxe d’utilisation sur le prix de vente, qui comprend les droits de douane facturés par l’importateur.

Toutefois, si le consommateur est l’importateur chargé de payer les droits de douane à l’autorité douanière, le prix de vente du produit n’inclut pas lles droits de douane, et ceux-ci ne sont pas soumis à la taxe de vente ou à la taxe d’utilisation. « L’importateur n’a pas à payer de taxe d’utilisation sur les articles achetés pour son propre usage, car l’achat des marchandises constitue une transaction distincte du paiement des droits de douane », explique Scott Peterson, vice-président des relations gouvernementales chez Avalara. L’acheteur paie les droits de douane aux autorités douanières américaines et ne doit pas payer de taxe d’utilisation à l’État sur le montant correspondant aux droits.

Comme l’a indiqué l’Illinois Department of Revenue dans une lettre d’information générale datée du 7 avril 2025, « l’identité de la personne légalement responsable du paiement des droits de douane en vertu du droit fédéral est le facteur déterminant pour établir si la taxe de vente ou la taxe d’utilisation s’applique au montant des droits de douane ».

La Californie et l’État de Washington ont également publié des directives concernant la taxe de vente appliquée aux droits de douane.

« La gestion des droits de douane et de la taxe de vente complique la vie de toutes les entreprises », observe Peterson. « Mais même les entreprises les plus sophistiquées peinent à s’adapter lorsque les droits de douane évoluent aussi souvent qu’ils l’ont fait récemment. »