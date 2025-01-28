Get started
Get started
Events

Events

DÉMONSTRATION DU PRODUIT

Avalara E-Invoicing and Live Reporting (Facturation électronique et reporting en temps réel Avalara)

De plus en plus de pays rendent la facturation électronique obligatoire

Découvrez comment la facturation électronique et le reportingen temps réel d'Avalara peuvent aider votre entreprise à se conformer aux exigences mondiales en matière de facturation électronique. 

Dans cette vidéo, vous allez apprendre à:

 

  • Configurer la facturation électronique et le reporting en temps réel d'Avalara
  • Sélectionner les obligations de facturation électronique ou de reporting en temps réel dont votre entreprise a besoin
  • Connecter votre système d'entreprise à l'API Avalara
  • Ajouter facilement de nouvelles obligations par pays ultérieurement, si nécessaire

Résoudre les problèmes de facturation électronique dans plusieurs pays depuis un seul endroit

About the speakers

Lucy Payne
Product Manager

Lucy se concentre sur Avalara E-Invoicing et Live Reporting, en travaillant sur le développement continu de la solution et son déploiement dans la région EMEA.

Remplissez le formulaire