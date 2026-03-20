Capability
Avalara
TaxJar
Real-time tax determination
Rooftop-level (address-level geocoding)
Limited — ZIP-code-based, leading to errors in complex jurisdictions
Comprehensive tax content (U.S. + international)
Regularly updated across 190+ countries
Limited — U.S. sales tax only; no VAT, and partial-exemption support
Management of unique jurisdictional rules
Files in AL, CO, LA local jurisdictions
Cannot file in self-administered localities
Built-in tax research tools
Always-on, multiregional, multicloud infrastructure
55B+ API calls processed
Unknown
Audit-ready accuracy
Customers cut audit prep from weeks to hours
Limited
AI + expert-verified tax content
AI-structured data, expert-verified rules
Unknown
Trusted by governments to power official rate portals
Certified SST provider
Subsidized compliance and audit protection in participating states
Not SST-certified
Verified tax data from trusted sources
Unknown
Enterprise-grade security controls
SOC 2 + ISO certified
SOC 2 only
Capability
Avalara
TaxJar
Returns filing and remittance automation
Full automation across all states
Limited — cannot file in self-collecting jurisdictions; data uploads often required
Exemption certificate management
Superior — auto-validation, renewal tracking, email campaigns, state database integration
Limited — repository only; no notifications, no expiration tracking or support for complex scenarios
1099 and W-9 reporting
Registrations and licensing management
Managed VAT reporting
53 countries supported
Limited — basic VAT for 27 EU countries, U.K., Canada, and Australia only
Use tax management
Customs duties calculations and tariff code classification
E-invoicing and live reporting
Product-level unique tax codes
3,000+
Limited — ~800 product codes
Global compliance support
Limited — primarily U.S. ecommerce
Scalability across businesses of all sizes
SMB through Enterprise
SMB and ecommerce only
Capability
Avalara
TaxJar
All-in-one compliance platform
Limited
Signed partner integrations
1,400+
~100
ERP integrations (NetSuite, Sage, Acumatica, SAP, etc.)
Robust, prebuilt connectors
Limited — no direct Microsoft or Sage 50 connector; relies on extractors
Marketplace integrations
Unknown
POS integrations
Unknown
E-invoicing platform integrations
Unknown
Real-time calculation in Shopify
Limited — requires data import; no real-time calc in Shopify
Customer support during implementation
Hands-on onboarding, dedicated account managers
Self-service only; phone support limited to Premium users
Capability
Avalara
TaxJar
Tax automation that learns and adapts
AI-driven insights that deliver instant answers
MCP servers automating complex workflows
Limited
AI-powered rules that reduce manual effort
Natural language APIs that simplify integration
AI-guided onboarding for faster go-live and configuration
AI-enabled support that delivers faster, more accurate answers