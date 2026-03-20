Avalara vs. TaxJar

Automating your tax compliance?
See why Avalara is the better choice. 
Avalara vs. TaxJar
Avalara vs. TaxJar

Avalara vs. TaxJar

Automating your tax compliance?
See why Avalara is the better choice. 

Avalara sets the benchmark for modern tax compliance

Turns compliance into opportunity

Avalara empowers tax and finance teams to turn compliance into opportunity — simplifying filings, improving accuracy, and driving outcomes. TaxJar has seen little to no product development since its 2021 Stripe acquisition, leaving customers with a basic tool that hasn’t kept pace.  
Turns compliance into opportunity

Avalara empowers tax and finance teams to turn compliance into opportunity — simplifying filings, improving accuracy, and driving outcomes. TaxJar has seen little to no product development since its 2021 Stripe acquisition, leaving customers with a basic tool that hasn’t kept pace.  

Delivers reliable, highly accurate results

Avalara uses rooftop-level geolocation for tax determination, ensuring accuracy down to the street address.  TaxJar relies on ZIP-code-based calculations, which can lead to errors in complex jurisdictions — especially home-rule states like Alabama, Colorado, and Louisiana.  
Delivers reliable, highly accurate results

Avalara uses rooftop-level geolocation for tax determination, ensuring accuracy down to the street address.  TaxJar relies on ZIP-code-based calculations, which can lead to errors in complex jurisdictions — especially home-rule states like Alabama, Colorado, and Louisiana.  

Integrates with more business systems

With 1,400+ signed partner integrations to ERPs, marketplaces, POS platforms, e-invoicing systems, and collaboration tools, Avalara connects natively to your tech stack. TaxJar offers roughly 100 integrations and notably lacks direct connectors for NetSuite, Sage 50, and several other major ERPs.  
Integrates with more business systems

With 1,400+ signed partner integrations to ERPs, marketplaces, POS platforms, e-invoicing systems, and collaboration tools, Avalara connects natively to your tech stack. TaxJar offers roughly 100 integrations and notably lacks direct connectors for NetSuite, Sage 50, and several other major ERPs.  

Over 200,000 customers across 75+ countries trust Avalara to simplify their tax compliance.

Recognized as a 2024 IDC MarketScape Leader, Avalara delivers reliable compliance solutions to help ensure accuracy, enhance agility, and prepare businesses for what’s next.

4/5

G2 rating (700+ reviews, as of 2025)

4/5

G2 rating (700+ reviews, as of 2025)

8.6/10

TrustRadius score (800+ reviews and ratings, as of 2025)
8.6/10

TrustRadius score (800+ reviews and ratings, as of 2025)

Why businesses choose Avalara over TaxJar

1. Accuracy and reliability

With regularly updated tax content for 190+ countries, Avalara maintains accuracy, reduces compliance risk, and keeps you audit-ready. TaxJar’s tax content is limited primarily to U.S. sales tax and relies on ZIP-code-based calculations that create compliance gaps in jurisdictions with street-level tax boundaries. 

Capability 

Avalara 

TaxJar 

Real-time tax determination 

Rooftop-level (address-level geocoding) 

Limited — ZIP-code-based, leading to errors in complex  jurisdictions

Comprehensive tax content (U.S. + international) 

Regularly updated across 190+ countries

Limited — U.S. sales tax only; no VAT, and partial-exemption support 

Management of unique jurisdictional rules 

Files in AL, CO, LA local jurisdictions

Cannot file in self-administered localities 

Built-in tax research tools

Always-on, multiregional, multicloud infrastructure 

55B+ API calls processed 

Unknown

Audit-ready accuracy 

Customers cut audit prep fromweeks to hours 

Limited 

AI + expert-verified tax content 

AI-structured data, expert-verified rules

Unknown

Trusted by governments to power official rate portals 

Certified SST provider 

Subsidized compliance and audit protection in participating states 

Not SST-certified 

Verified tax data from trusted sources

Unknown

Enterprise-grade security controls 

SOC 2 + ISO certified

SOC 2 only

2. End-to-end compliance and tax type coverage

Avalara supports every stage of compliance — calculation, exemption certificate validation, returns, remittance, and cross-border — in one connected platform. TaxJar covers basic sales tax calculation and filing but leaves critical gaps: no use tax, no VAT automation, no e-invoicing, and only a bare-bones certificate repository with no auto-validation or renewal tracking. 

Capability 

Avalara 

TaxJar 

Returns filing and remittance automation

Full automation across all states 

Limited — cannot file in self-collecting jurisdictions; data uploads often required 

Exemption certificate management

Superior — auto-validation, renewal tracking, email campaigns, state database integration

Limited — repository only; no notifications, no expiration tracking or support for complex scenarios  

1099 and W-9 reporting 

Registrations and licensing management 

Managed VAT reporting 

53 countries supported  

Limited — basic VAT for 27 EU countries, U.K., Canada, and Australia only 

Use tax management 

Customs duties calculations and tariff code classification 

E-invoicing and live reporting

Product-level unique tax codes 

3,000+ 

Limited — ~800 product codes 

Global compliance support 

Limited — primarily U.S. ecommerce 

Scalability across businesses of all sizes 

SMB through Enterprise 

SMB and ecommerce only 

3. Easy integration with business systems

With one of the largest integration networks in tax compliance, Avalara connects seamlessly across systems and workflows — enabling real-time visibility and scalability without complex development. TaxJar’s limited connector library means many businesses must rely on custom API integrations that require time, resources, and ongoing maintenance. 

Capability 

Avalara 

TaxJar 

All-in-one compliance platform 

Limited 

Signed partner integrations 

1,400+ 

~100

ERP integrations (NetSuite, Sage, Acumatica, SAP, etc.) 

Robust, prebuilt connectors 

Limited — no direct Microsoft or Sage 50 connector; relies on extractors 

Marketplace integrations 

Unknown 

POS integrations 

Unknown

E-invoicing platform integrations 

Unknown

Real-time calculation in Shopify  

Limited — requires data import; no real-time calc in Shopify 

Customer support during implementation  

Hands-on onboarding, dedicated account managers 

Self-service only; phone support limited to Premium users  

4. Powered by agentic AI

Avalara Agentic Tax and Compliance™ doesn’t just support tax management tasks; it actually does the work — providing efficiency and productivity on a whole new level. TaxJar, with little to no product development since 2021, has not introduced agentic AI or comparable automation capabilities. 

Capability 

Avalara 

TaxJar 

Tax automation that learns and adapts 

AI-driven insights that deliver instant answers 

MCP servers automating complex workflows 

Limited

AI-powered rules that reduce manual effort 

Natural language APIs that simplify integration 

AI-guided onboarding for faster go-live and configuration 

AI-enabled support that delivers faster, more accurate answers 

What customers say about Avalara

“Avalara is a game changer. With Avalara’s wide range of product offerings, they take the everyday pain points of doing business and make them simplified, streamlined, and most importantly, manageable.”

  • Jacob Swager 
  • Tax Director, Sweetwater 
“Avalara is a game changer. With Avalara’s wide range of product offerings, they take the everyday pain points of doing business and make them simplified, streamlined, and most importantly, manageable.”

  • Jacob Swager 
  • Tax Director, Sweetwater 

“Avalara has significantly reduced manual tasks, errors, and custom complex regulations for us, minimizing the time our team spends maintaining data workflows.” 

  • Ricardo Rodriguez 
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake
“Avalara has significantly reduced manual tasks, errors, and custom complex regulations for us, minimizing the time our team spends maintaining data workflows.” 

  • Ricardo Rodriguez 
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake

“Incorporating Avalara AvaTax with our ERP has proven to be a truly monumental achievement, as it empowers us to seamlessly and effortlessly obtain sales tax information, ensuring multijurisdictional compliance with remarkable efficiency.”

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO 

“Incorporating Avalara AvaTax with our ERP has proven to be a truly monumental achievement, as it empowers us to seamlessly and effortlessly obtain sales tax information, ensuring multijurisdictional compliance with remarkable efficiency.”

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO 

