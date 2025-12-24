Nigerian VAT rates and VAT compliance

|
Rate
|
Type
|
Which goods or services
|
7.5%
|
Standard
|
All taxable goods and services
|
0%
|
Zero
|
Zero rate applies to goods and services including: non-oil exports; commercial aircraft and spare part imports; certain humanitarian initiatives; machinery and equipment used in the solid minerals sector; exports; agricultural equipment; commercial vehicles; basic foodstuffs; postal; residential rents; medical and pharmaceutical supplies; education and related materials; a limited range of financial services; books and newspapers
