Get started

Avalara vs. CereTax

Automating your tax compliance?

See why Avalara is the better choice.
Talk to us
Avalara sets the benchmark for modern tax compliance

Embeds intelligent compliance into every workflow

Avalara AI agents monitor data and behavior, provide compliance insights and risk guidance, and automate key tax tasks — including calculation, filing, and classification — powered by the ALFA Framework with MCP servers, private LLMs, and domain-specific SLMs. CereTax markets “transparent, configurable rules” as its differentiator, but does not offer agentic AI, MCP-driven automation, or embedded AI across the compliance lifecycle.

Delivers reliable, highly accurate results

Backed by expert-verified tax content spanning 190+ countries, 55B+ API calls processed, and 12,000+ U.S. sales and use tax jurisdictions, Avalara delivers rooftop-level accuracy at proven enterprise scale. CereTax covers U.S. sales tax with strength in communications and energy verticals, but its tax content depth, global coverage, and performance benchmarks remain limited compared to Avalara’s track record, which spans 20+ years.

Integrates with more business systems

With 1,400+ signed partner integrations to ERPs, marketplaces, POS platforms, e-invoicing systems, and collaboration tools, Avalara connects natively to your entire stack. CereTax lists integrations for NetSuite, Microsoft Dynamics, Salesforce, and a custom API, but has significantly fewer total integrations and no native connectors for many major platforms.

Over 200,000 customers across 75+ countries trust Avalara to simplify their tax compliance.

Recognized as a 2024 IDC MarketScape Leader, Avalara delivers reliable compliance solutions to help ensure accuracy, enhance agility, and prepare businesses for what’s next.

4/5

G2 rating (700+ reviews, as of 2025)

8.6/10

TrustRadius score (800+ reviews and ratings, as of 2025)
trgt
trgt

Why businesses choose Avalara over CereTax

1. Powered by agentic AI

Avalara Agentic Tax and Compliance™ doesn’t just support tax management tasks; it actually does the work — providing efficiency and productivity on a whole new level. CereTax positions its engine as “transparent and configurable” with ML-driven automation, but it does not offer the agentic breadth, MCP servers, natural language APIs, or AI-guided onboarding that Avalara delivers.

Capability

Avalara

CereTax

Tax automation that learns and adapts

AI-driven insights that deliver instant answers

MCP servers automating complex workflows

AI-powered rules that reduce manual effort

Natural language APIs that simplify integration

AI-guided onboarding for faster go-live and configuration

AI-enabled support that delivers faster, more accurate answers

Unknown

Transparent, configurable tax rules

2. Accuracy and reliability

Avalara’s cloud-native, active-active multicloud infrastructure delivers rooftop-level tax determination at proven scale. CereTax claims “jurisdiction-level precision” with rooftop-level mapping and real-time performance, and has earned strong reviews from communications and energy customers — but its infrastructure resilience, global content breadth, and SST certification status are unverified.

Capability

Avalara

CereTax

Real-time tax determination

Rooftop-level, sub-10ms, at proven scale

Comprehensive tax content (U.S. + international)

Regularly updated across 190+ countries from 60,000+ data sources

Limited — U.S. focused; strong in communications and energy; global breadth unknown

Built-in tax research tools

Always-on, multiregional, multicloud infrastructure

55B+ API calls processed; 1.14B during Cyber Week 2024

Claims “millions of API calls without latency” — scale benchmarks not published

Audit-ready accuracy

Customers cut audit prep from weeks to hours

“audit confidence built in”; consistent calculations and documentation

AI + expert-verified tax content

AI-structured data, expert-verified rules

Unknown

Trusted by governments to power official rate portals

Certified SST provider

In all 24 SST member states

Unknown

Enterprise-grade security certifications

SOC 2 + ISO

Unknown

3. End-to-end compliance and tax type coverage

Avalara supports the full compliance lifecycle — from nexus monitoring through calculation, filing, exemption management, VAT reporting, and cross-border. CereTax covers sales tax calculation, P2P use tax automation, and basic exemption management (“SmartExempt”), with growing strength in communications and energy verticals — but gaps remain in returns filing, VAT, 1099, customs/duties, e-invoicing, and business licensing.

Capability

Avalara

CereTax

Returns filing and remittance automation

Full managed returns across all 50 states + territories

Exemption certificate management

Superior — auto-validation, renewal tracking, email campaigns, state database integration

P2P/use tax management

1099 and W-9 reporting

Registrations and licensing management

Full registrations + business licensing

Limited to registrations

Managed VAT reporting

53 countries supported

Customs duties calculations and tariff code classification

E-invoicing and live reporting

Communications tax depth

Avalara AvaTax for Communications

Core strength; telecom levies, utility surcharges

Energy/deregulated energy

Core strength

Product-level unique tax codes

3,000+ across all industries

Unknown

Global compliance support

Limited — U.S. focused

Scalability across businesses of all sizes

SMB through Enterprise

SMB through Enterprise (growing)

4. Easy integration with business systems

Avalara’s API-first platform and 1,400+ signed partner integrations enable most customers to go live in weeks. CereTax positions itself as embedding directly into ERP architecture — claiming “3–6 month deployment” vs. its stated view of “12–18 months” for incumbent providers. While CereTax customers praise its implementation speed and support quality, Avalara’s broader integration ecosystem and certified partner network provide greater flexibility. 

Capability

Avalara

CereTax

All-in-one compliance platform

Limited — sales tax + P2P + SmartExempt

Signed partner integrations

1,400+

Limited — relies on custom API listed

ERP integrations (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Robust, prebuilt connectors across all major ERPs

Limited — NetSuite and Microsoft Dynamics

Marketplace integrations

POS integrations

E-invoicing platform integrations

Certified implementation partners

Extensive partner ecosystem

Limited

Typical implementation time

Weeks for prebuilt connectors; months for complex ERPs

Claims 3–6 months (vs. their stated view of 12–18 months for incumbents)

Customer support quality

Responsive, U.S.-based, dedicated account managers

What customers say about Avalara

“Avalara is a game changer. With Avalara’s wide range of product offerings, they take the everyday pain points of doing business and make them simplified, streamlined, and most importantly, manageable.”

  • Jacob Swager
  • Tax Director, Sweetwater
Sweetwater
Sweetwater

“Avalara has significantly reduced manual tasks, errors, and custom complex regulations for us, minimizing the time our team spends maintaining data workflows.”

  • Ricardo Rodriguez
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake
Snowflake logo
Snowflake logo

“Incorporating Avalara AvaTax with our ERP has proven to be a truly monumental achievement, as it empowers us to seamlessly and effortlessly obtain sales tax information, ensuring multijurisdictional compliance with remarkable efficiency.”

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO

See Avalara in action

Talk to us