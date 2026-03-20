Capability
Avalara
CereTax
Tax automation that learns and adapts
AI-driven insights that deliver instant answers
MCP servers automating complex workflows
AI-powered rules that reduce manual effort
Natural language APIs that simplify integration
AI-guided onboarding for faster go-live and configuration
AI-enabled support that delivers faster, more accurate answers
Unknown
Transparent, configurable tax rules
Capability
Avalara
CereTax
Real-time tax determination
Rooftop-level, sub-10ms, at proven scale
Comprehensive tax content (U.S. + international)
Regularly updated across 190+ countries from 60,000+ data sources
Limited — U.S. focused; strong in communications and energy; global breadth unknown
Built-in tax research tools
Always-on, multiregional, multicloud infrastructure
55B+ API calls processed; 1.14B during Cyber Week 2024
Claims “millions of API calls without latency” — scale benchmarks not published
Audit-ready accuracy
Customers cut audit prep from weeks to hours
“audit confidence built in”; consistent calculations and documentation
AI + expert-verified tax content
AI-structured data, expert-verified rules
Unknown
Trusted by governments to power official rate portals
Certified SST provider
In all 24 SST member states
Unknown
Enterprise-grade security certifications
SOC 2 + ISO
Unknown
Capability
Avalara
CereTax
Returns filing and remittance automation
Full managed returns across all 50 states + territories
Exemption certificate management
Superior — auto-validation, renewal tracking, email campaigns, state database integration
P2P/use tax management
1099 and W-9 reporting
Registrations and licensing management
Full registrations + business licensing
Limited to registrations
Managed VAT reporting
53 countries supported
Customs duties calculations and tariff code classification
E-invoicing and live reporting
Communications tax depth
Avalara AvaTax for Communications
Core strength; telecom levies, utility surcharges
Energy/deregulated energy
Core strength
Product-level unique tax codes
3,000+ across all industries
Unknown
Global compliance support
Limited — U.S. focused
Scalability across businesses of all sizes
SMB through Enterprise
SMB through Enterprise (growing)
Capability
Avalara
CereTax
All-in-one compliance platform
Limited — sales tax + P2P + SmartExempt
Signed partner integrations
1,400+
Limited — relies on custom API listed
ERP integrations (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
Robust, prebuilt connectors across all major ERPs
Limited — NetSuite and Microsoft Dynamics
Marketplace integrations
POS integrations
E-invoicing platform integrations
Certified implementation partners
Extensive partner ecosystem
Limited
Typical implementation time
Weeks for prebuilt connectors; months for complex ERPs
Claims 3–6 months (vs. their stated view of 12–18 months for incumbents)
Customer support quality
Responsive, U.S.-based, dedicated account managers