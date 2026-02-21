Bahraini VAT returns

Input VAT may be reclaimed by VAT‑registered businesses on goods and services that are directly used for taxable business activities in Bahrain, provided they meet the conditions set out by the NBR. To qualify, purchases must be for legitimate business use. Common examples of deductible input VAT include:
- Goods purchased for resale
- Capital assets and business equipment
- Professional services and utilities used in the business
- Import VAT on goods used in the business
For mixed-use expenses (partly for business and partly for personal use), VAT deduction must be apportioned according to Bahrain’s VAT rules.