Get started
VAT

VAT

Bahraini VAT returns

Once registered for value added tax (VAT) in Bahrain, businesses must declare all taxable transactions and remit any VAT due to the National Bureau for Revenue (NBR).

How often are Bahraini VAT returns required?

VAT‑registered persons in Bahrain file returns periodically. The standard period is monthly (the VAT period is the calendar month following the end of each month). 


There is also a provision for a simplified return form for eligible small VAT payers (for example, those with annual supplies below BHD 100,000 and not part of a VAT group) who may use simplified filing. 

Bahraini VAT returns deadline

VAT returns must be submitted by the last day of the month following the end of the VAT period. Payments must be made by the same deadline as the submission of the return. 

Bahraini VAT ledgers

Businesses must maintain comprehensive VAT records, including sales and purchase invoices, imports/exports documentation, and other transaction‑level data. These records must support the VAT return figures. For Bahrain, all VAT payers (even those that do not make taxable supplies in a period) are required to submit a nil return if registered. 

Bahraini VAT payments deadline

VAT payments are due at the same time as the VAT return. Late payments may incur interest and penalties per Bahrain’s VAT rules. 

What Bahraini VAT can be deducted?

Input VAT may be reclaimed by VAT‑registered businesses on goods and services that are directly used for taxable business activities in Bahrain, provided they meet the conditions set out by the NBR. To qualify, purchases must be for legitimate business use. Common examples of deductible input VAT include:

 

  • Goods purchased for resale
  • Capital assets and business equipment 
  • Professional services and utilities used in the business
  • Import VAT on goods used in the business 

 

For mixed-use expenses (partly for business and partly for personal use), VAT deduction must be apportioned according to Bahrain’s VAT rules. 

Where are Bahraini VAT returns filed?

All VAT returns must be submitted electronically via the NBR online portal. Payments are made via bank transfer or specified electronic payment methods referenced by the NBR. 

Bahraini VAT penalties

Penalties for noncompliance include the following:

 

  • Late filing of VAT returns may incur fines or interest (exact amounts depend on NBR’s schedule). 
  • Late payment of VAT due leads to interest and possibly additional surcharges.
  • Incorrect or fraudulent returns can result in further sanctions as per Bahraini VAT law.

How are Bahraini VAT credits recovered?

If input VAT exceeds output VAT in a given period, the resulting VAT credit may be carried forward to subsequent periods or claimed for refund in accordance with NBR rules. The VAT Return Filing Manual gives guidance on refunds and carry‑forward mechanisms. 
Get help solving your VAT challenges
Get help solving your VAT challenges
Contact us
phone_number
Other pages
Other resources

Avalara Tax Changes 2026

Navigate critical tariff, U.S. sales tax, and key VAT changes in our 10th annual report.
Read more

International tax and compliance solutions

 

Read the report to learn about key industry trends, emerging issues, and challenges faced by cross-border sellers and shippers.
Read more

Avalara Cross-Border

 

Manage international tax with cross-border solutions for VAT, HS code classification, trade restrictions, and more.
Read more
More resources

Ready to see what Avalara can do?

Schedule a demo to see our solution.
Request a demo