EU VAT Fiscal Representative countries

|
EU Country
|
Fiscal representative required?
|
Comments
|
Austria
|
Yes
|
VAT agent required with no shared liability
|
Yes
|
Bulgaria
|
Yes
|
Croatia
|
Yes
|
Cyprus
|
Yes
|
Some excemptions for direct registrations
|
Czech Republic
|
Denmark
|
Yes
|
Estonia
|
Yes
|
Finland
|
Some exceptions for distance sellers
|
Germany
|
VAT agent required with no shared liability
|
Greece
|
Yes
|
Hungary
|
Yes
|
Ireland
|
Yes
|
Latvia
|
Lithunia
|
Yes
|
Luxembourg
|
May require tax office cash deposit
|
Malta
|
Some exceptions
|
Netherlands
|
Yes
|
Only for import VAT licenses
|
Yes
|
Portugal
|
Yes
|
Romania
|
Yes
|
Slovakia
|
Slovenia
|
Yes
|
Yes
|
Not joint liable
|
Sweden
|
Yes
|
VAT agent required with no shared liability
|
Non EU
|
Fiscal representative required?
|
Comments
|
Iceland
|
Yes
|
Norway
|
Yes
|
No longer for EU businesses
|
Switzerland
|
Yes
|
United Kingdom
|
At tax office request only
