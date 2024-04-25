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Apuração de IRPJ e CSLL sem planilhas

Automatize a apuração mensal, reduza inconsistências e ganhe rastreabilidade completa das informações fiscais com o Tax Compliance IRPJ e CSLL.

BENEFÍCIOS

Controle completo e eficiência na apuração e conformidade tributária corporativa

Dupla metodologia de cálculo

Apure por Balancete de Suspensão ou Receita Bruta, com parametrização flexível e controle total de adições, exclusões e bases negativas.

Controle completo da Parte B

Gerencie prejuízos fiscais, bases negativas de CSLL e controle de adições e exclusões temporárias com rastreabilidade total.

Integração com SPED ECF

Elimine erros de cálculo e garanta conformidade com integração direta ao SPED ECF. Tecnologia pensada para dar escala à área fiscal.

Redução do tempo de apuração

Reduza significativamente o tempo dedicado à apuração mensal, eliminando tarefas manuais e retrabalho com automação inteligente.

INTEGRAÇÕES

Integração mais rápida com conectores prontos para os principais sistemas de TI

Conheça todas as integrações

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Frequently asked questions

O que é o Tax Compliance IRPJ e CSLL?

É uma solução da Avalara que automatiza a apuração mensal de IRPJ e CSLL, oferecendo dupla metodologia de cálculo (Balancete de Suspensão ou Receita Bruta), controle de Parte B e integração com SPED ECF.

Quais metodologias de cálculo estão disponíveis?

A solução oferece duas metodologias: apuração por Balancete de Suspensão e apuração por Receita Bruta, com parametrização flexível conforme a realidade tributária da sua empresa.

O Tax Compliance IRPJ e CSLL pode ser contratado separadamente?

Sim, a solução pode ser contratada de forma independente ou integrada ao Tax Compliance, conforme a necessidade da sua operação.

Como funciona o controle de Parte B?

A solução oferece controle completo de prejuízos fiscais, bases negativas de CSLL e gerenciamento de adições e exclusões temporárias com rastreabilidade total.

A solução integra com o SPED ECF?

Sim, o Tax Compliance IRPJ e CSLL possui integração direta com o SPED ECF, eliminando erros de cálculo e garantindo conformidade fiscal.

Quanto tempo posso economizar na apuração mensal?

A automação permite reduzir significativamente o tempo dedicado à apuração mensal, eliminando tarefas manuais, retrabalho e erros de cálculo.

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