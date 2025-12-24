Polish VAT rates and VAT compliance

|
Rate
|
Type
|
Which goods or services
|
23 %
|
Standard
|
Most goods and services not subject to reduced or zero rates
|
8%
|
Reduced
|
Certain food items, newspapers, cultural/sports events, passenger transport, hotel/catering, renovation, basic healthcare items, fertilisers, animal feed, medical devices (some extended provisions)
|
5%
|
Reduced
|
Books, printed publications, children’s products (e.g., nappies, car seats), menstrual cups (since April 2025)
|
0%
|
Zero-rated
|
Exports, intra‑EU transport, rescue vessels/boats for sea use
