E-Rechnungspflicht 2025/2027: Warum internationale Unternehmen jetzt auf eine globale API setzen sollten

Wer mit Niederlassungen in mehreren Ländern operiert oder plant, über Deutschland hinaus zu skalieren, benötigt eine Lösung, die von Grund auf für globale E-Invoicing-Anforderungen gebaut ist – keine nachträgliche Erweiterung einer bestehenden Software.
Die entscheidenden Kriterien:
Eine einzige globale API – statt separater Schnittstellen pro Land. Eine einheitliche API reduziert Integrationsaufwand, senkt Fehlerquoten und ermöglicht konsistente Prozesse über alle Märkte hinweg.
Lückenlose Überwachung des E-Rechnungsflusses – also die lückenlose Nachverfolgung des gesamten E-Rechnungsflusses von der Erstellung bis zur behördlichen Bestätigung. Dies funktioniert wie eine Flugsicherung für Ihre Rechnungen: Jeder Status ist sichtbar, jede Anomalie wird sofort erkannt.
SAP-Connector – für viele mittelständische und große Unternehmen in Deutschland ist SAP das Herzstück der Finanzprozesse. Ein vorgefertigter, sofort einsatzbereiter Connector ist hier kein Nice-to-have, sondern ein entscheidender Zeitvorteil.
Deutsches Daten-Hosting und ISO-Zertifizierungen – Datenschutz und Datensicherheit sind in Deutschland besonders sensible Themen. Lösungen, die Daten in Deutschland hosten und über ISO-Zertifizierungen für Informationssicherheit und Business Continuity verfügen, erfüllen diese Anforderungen von Anfang an.
Deutschsprachige Benutzeroberfläche – operative Teams in Deutschland arbeiten effizienter mit einer vollständig lokalisierten Oberfläche. Das reduziert Einarbeitungszeit und Fehler im Tagesgeschäft.
Unterstützte Formate und Übertragungskanäle – XRechnung, ZUGFeRD, Peppol und weitere Formate müssen out-of-the-box unterstützt werden, ohne manuelle Konfiguration für jeden Anwendungsfall. Ebenso wichtig ist die direkte Einbindung in etablierte E-Invoicing-Netzwerke: Eine native Peppol-Anbindung und die Unterstützung nationaler Übertragungskanäle stellen sicher, dass Rechnungen regelkonform zugestellt werden – ohne Abhängigkeit von lokalen Netzwerkbetreibern.