E-Rechnungspflicht 2025/2027: Warum internationale Unternehmen jetzt auf eine globale API setzen sollten

Ab Januar 2025 gilt in Deutschland die schrittweise Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung im B2B-Bereich – und spätestens ab Januar 2027 müssen alle betroffenen Unternehmen vollständig konform sein.

Januar 2025: Alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland müssen strukturierte E-Rechnungen empfangen können. PDF-Rechnungen gelten künftig nicht mehr als gesetzeskonforme E-Rechnung.

Januar 2027: Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro müssen strukturierte E-Rechnungen auch ausstellen – zwingend in einem der zulässigen Formate (XRechnung oder ZUGFeRD). Für alle anderen Unternehmen gilt diese Pflicht ab Januar 2028.

Die Pflicht betrifft alle inländischen B2B-Transaktionen zwischen in Deutschland ansässigen, umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen – unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche.

Die Uhr tickt. Und wer jetzt noch auf veraltete oder ungeeignete Lösungen setzt, riskiert nicht nur Compliance-Lücken, sondern auch erheblichen operativen Aufwand.

In Gesprächen mit Unternehmen in Deutschland begegnet uns immer wieder eine Frage: „Reicht unsere bestehende Buchhaltungssoftware dafür aus?“ Die kurze Antwort: Wahrscheinlich nicht – zumindest nicht für Unternehmen mit internationaler Aufstellung.