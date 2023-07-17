Florida property tax guide

Tracking and managing property tax compliance is challenging due to changing laws, due dates, rates, and filing requirements. In Florida the process often involves handling numerous paper-based documents, creating a complex and burdensome task for property owners.
Here’s a quick look at various Florida property tax deadlines:
Personal property
|Is personal property taxable?
|Assessment date for personal property
|Appeal deadline for personal property
|Payment deadline for personal property
|Return filing deadline for personal property
|Yes
|January 1
|30 days after value notice
|March 31; discounts apply if paid earlier
|April 1
Real property
Is real property taxable?
Assessment date for real property
Appeal deadline for real property
Payment deadline for real property
Yes
January 1
25 days after value notice
March 31; discounts apply if paid earlier