E-invoicing in Lithuania

Lithuania does not operate a continuous transaction control (CTC) or real-time invoice clearance model.
However, Lithuania has implemented structured electronic reporting through the i.MAS (Smart Tax Administration System).
Under i.MAS:
- VAT-registered businesses must submit monthly invoice register data (i.SAF) in SAF-T XML format.
- Domestic goods movements above certain thresholds must be reported via i.VAZ.
- Upon request, businesses may be required to submit a full SAF-T file (i.SAF-T) containing detailed accounting data for audit purposes.
Invoice data is not validated prior to issuance, but VMI uses submitted data for cross-checking, compliance monitoring, and VAT audit risk analysis.