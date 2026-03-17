Registered businesses may generally claim input tax credits (ITCs) to recover GST/HST paid or payable on goods and services acquired for taxable business activities, including:
- Goods purchased for resale
- Business equipment and capital assets
- Professional services and general overheads
- GST/HST paid on imports into Canada
- Pro rata ITCs for expenses used partly for business and partly for private or exempt purposes
GST/HST is not recoverable on exempt supplies or personal expenses, and special rules may apply to items such as vehicles, meals and entertainment, and employee benefits.