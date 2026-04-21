2026 Mississippi Sales Tax Calculator & Rates

7% - 8%
Mississippi combined sales tax rate for 2026
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Mississippi7%
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Local rate range0%–1%
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Minimum combined sales tax rate7% - 8%
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