2026 South Dakota Sales Tax Calculator & Rates

4.5% - 6.5%
South Dakota combined sales tax rate for 2026
-
South Dakota4.5%
-
Local rate range0%–2%
-
Minimum combined sales tax rate4.5% - 6.5%
Need more rates? Get immediate access to our sales tax calculator.
--.-- %
-
Minimum combined sales tax rate--.-- %
$ --.--
-
Amount entered$ --.--
-
+Total sales tax$ --.--
-
Total amount$ --.--
- Beadle
- Brookings
- Brown
- Brule
- Buffalo
- Butte
- Campbell
- Charles Mix
- Clark
- Clay
- Codington
- Custer
- Davison
- Day
- Deuel
- Douglas
- Fall River
- Faulk
- Grant
- Gregory
- Hamlin
- Hughes
- Hutchinson
- Hyde
- Jackson
- Jones
- Kingsbury
- Lake
- Lawrence
- Lincoln
- Marshall
- Mccook
- Mcpherson
- Meade
- Miner
- Minnehaha
- Moody
- Pennington
- Perkins
- Potter
- Sanborn
- Spink
- Sully
- Todd
- Tripp
- Turner
- Union
- Walworth
- Yankton