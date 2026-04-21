Sales & use tax

Sales & use tax

Created with Sketch.

Massachusetts sales tax state guide

All you need to know about sales tax in the Bay State

Learn about sales tax automation

Introducing our Sales Tax Automation 101 series. The first installment covers the basics of sales tax automation: what it is and how it can help your business.
101-automation-guide
101-automation-guide

Learn about sales tax automation

Introducing our Sales Tax Automation 101 series. The first installment covers the basics of sales tax automation: what it is and how it can help your business.

Sales tax 101

Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Massachusetts first adopted a general state sales tax in 1966, and since that time, the rate has risen to 6.25 percent. In many states, localities are able to impose local sales taxes on top of the state sales tax. Massachusetts does not impose local sales taxes. However, cities and towns may adopt certain local option excise taxes. 

Sales of restaurant meals in Massachusetts are subject to the standard 6.25% sales tax. Additionally, cities and towns may impose a local option meals tax of up to 0.75% on sales of restaurant meals. This local option tax is in addition to the state sales tax and must be separately stated on customer receipts. Vendors subject to the local meals tax must file separate returns for state and local meals taxes.

Massachusetts imposes a 5.7% room occupancy excise tax on the transfer for consideration of occupancy of any room or rooms in a bed- and- breakfast establishment, hotel, lodging house, or short-term rental. This is in addition to the standard 6.25% sales tax that also applies to room rentals. Local governments may impose an additional local room occupancy excise tax of up to 6% on top of the state excise tax.

Massachusetts imposes sales tax on telecommunications services. For interstate telecommunications services other than mobile telecommunications services, the sale is deemed to occur in Massachusetts if the telecommunication is either originated or received at a location in Massachusetts and the services are either paid for in Massachusetts or charged to a service address located in Massachusetts.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the commonwealth of Massachusetts by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Massachusetts is administered by the Massachusetts Department of Revenue (DOR).

Any sales tax collected from customers belongs to the commonwealth of Massachusetts, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.


When you need to collect Massachusetts sales tax

In Massachusetts, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in Massachusetts, start by answering these three questions:

  1. Do you have nexus in Massachusetts?
  2. Are you selling taxable goods or services to Massachusetts residents?
  3. Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.


Failure to collect Massachusetts sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.

Sales tax nexus

The need to collect sales tax in Massachusetts is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to collect, file, and remit sales tax.


Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: A state could require a business to register and collect and remit sales tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.

While physical presence still triggers a sales tax collection obligation in Massachusetts, it’s now possible for out-of-state sellers to have sales tax nexus with Massachusetts.


Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish sales tax nexus in the following way:

Massachusetts requires out-of-state vendors with no physical presence in the state to register and collect sales tax if they have made sales into Massachusetts exceeding $100,000 in the preceding calendar year. This economic nexus threshold applies to sales made on or after October 1, 2019, in accordance with the 2018 United States Supreme Court decision in South Dakota v. Wayfair, Inc.

Massachusetts requires marketplace facilitators to collect and remit sales tax on behalf of third-party sellers using their platform. A marketplace facilitator is any person who facilitates retail sales by listing or advertising tangible personal property for sale and either directly or indirectly collecting payment from the customer and transmitting that payment to the seller. Marketplace facilitators meeting the economic nexus threshold of $100,000 in Massachusetts sales during the preceding calendar year must register and collect Massachusetts sales tax.

If you have sales tax nexus in Massachusetts, you’re required to register with the Massachusetts DOR and to charge, collect, and remit the appropriate tax to the state.

For more information, see the Massachusetts Guide to Sales and Use Tax, and 830-CMR-64H.1.7: Vendors Making Internet Sales.


Trailing nexus

Sales tax nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of March 2019, Massachusetts does not have an explicitly defined trailing nexus policy.


Fulfillment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfillment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Massachusetts.

If you sell taxable goods to Massachusetts residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to collect and remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax advisor.


Sourcing sales tax in Massachusetts: which rate to collect

In some states, sales tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, sales tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Massachusetts is a destination-based state. This means you’re responsible for applying the sales tax rate determined by the ship-to address on all taxable sales.

Getting registered

 

After determining you have sales tax nexus in Massachusetts, you need to register with the proper state authority and collect, file, and remit sales tax to the state. We get a lot of questions about this and recognize it may be the most difficult hurdle for businesses to overcome. Avalara Licensing can help you obtain your Massachusetts business license and sales tax registration.

 

How to register for a Massachusetts seller's permit

You can register for a Massachusetts seller’s permit online through MassTaxConnect. To apply, you’ll need to provide the Massachusetts DOR with certain information about your business, including but not limited to:

  • Business name, address, and contact information
  • Federal EIN number
  • Date business activities began or will begin
  • Projected monthly sales
  • Projected monthly taxable sales
  • Products to be sold

 

Cost of registering for a Massachusetts seller's permit

There is currently no cost to register for a seller’s permit in Massachusetts.

 

Acquiring a registered business

You must register with the Massachusetts Department of Revenue if you acquire an existing business in Massachusetts. The state requires all registered businesses to have the current business owner’s name and contact information on file.

 

Streamlined Sales Tax (SST)

The Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA), or Streamlined Sales Tax (SST), is an effort by multiple states to simplify the administration and cost of sales and use tax for remote sellers. Remote sellers can register in multiple states at the same time through the Streamlined Sales Tax Registration System (SSTRS).

As of March 2019, Massachusetts is not an SST member state.

 

Collecting sales tax

 

Once you've successfully registered to collect Massachusetts sales tax, you'll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the Massachusetts DOR, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organized and in check.

How you collect Massachusetts sales tax is influenced by how you sell your goods:

Brick-and-mortar store: Have a physical store? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.

Hosted store: Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where Massachusetts sales tax collection can be managed.

Marketplace: Marketplaces like Amazon and Etsy offer integrated sales tax rate determination and collection, usually for a fee. As with hosted stores, you can set things up from your seller dashboard and let your marketplace provider do most of the heavy lifting.

Mobile point of sale: Mobile point-of-sale systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

Massachusetts sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use to deliver sales and use tax calculations in real time.

 

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under Massachusetts law. Examples include most non-prepared food items, some clothing, and home heating fuels.

Massachusetts provides a sales tax exemption for clothing items priced at $175 or less per item. For individual clothing items priced at more than $175, sales tax applies only to the amount exceeding $175. For example, a $200 clothing item would be taxed on $25 ($200 minus $175). Clothing accessories or equipment with a selling price of more than $175 are taxable on the entire selling price.

We recommend businesses review the laws and rules put forth by the Massachusetts DOR to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

 

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under Massachusetts law. Examples include government agencies, some nonprofit organizations, and merchants purchasing goods for resale.

Sellers are required to collect a valid exemption or resale certificate from buyers to validate each exempt transaction.


Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

Massachusetts sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, the Massachusetts DOR may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.


Sales tax holidays

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period, usually a weekend or a week. Approximately 17 states offer sales tax holidays every year.

Massachusetts typically holds an annual sales tax holiday in August, during which certain items of tangible personal property are exempt from sales tax. The specific dates and eligible items are determined annually by the Massachusetts Legislature. For the most current information, visit the Massachusetts Department of Revenue website.

Filing and remittance

You're registered with the Massachusetts Department of Revenue and you've begun collecting sales tax. Remember, those tax dollars don't belong to you. As an agent of the commonwealth of Massachusetts, your role is that of intermediary to transfer tax dollars from consumers to the tax authorities.


How to file

Once you’ve collected sales tax, you’re required to remit it to the Massachusetts DOR by a certain date. The Massachusetts DOR will then distribute it appropriately.

Filing a Massachusetts sales tax return is a two-step process comprised of submitting the required sales data (filing a return) and remitting the collected tax dollars (if any) to the Massachusetts DOR. The filing process forces you to detail your total sales in the state, the amount of sales tax collected, and the location of each sale.

Massachusetts requires electronic filing for all newly registered businesses as of January 1, 2022. Existing businesses with a total tax liability of $5,000 or more during the state’s prior fiscal year for any combination of annual withholding liabilities, sales and use tax liabilities including sales tax on meals and telecommunications services, or room occupancy excise liabilities are required to file and pay electronically. Once a business meets this threshold, electronic filing and payment are required for all subsequent years.

For those business still eligible for paper filing, form ST-9 can be downloaded.

Massachusetts individuals may report and pay use tax on their personal income tax returns using Form 1 for residents or Form 1-NR/PY for nonresidents and part-year residents. Alternatively, individuals may file a separate use tax return using Form ST-11, which is due by April 15 of the year following the calendar year in which the taxable purchases were made. The use tax applies to purchases of tangible personal property from out-of-state vendors when no Massachusetts sales tax was collected at the time of purchase.


Filing frequency

The Massachusetts DOR will assign you a filing frequency. Typically, this is determined by the size or sales volume of your business. State governments generally ask larger businesses to file more frequently. See the filing due dates section for more information.

Massachusetts sales tax returns and payments must be remitted at the same time; both have the same due date.


Online filing

You may file directly with the Massachusetts DOR by visiting their site and entering your transaction data manually. This is a free service, but preparing Massachusetts sales tax returns can be time-consuming — especially for larger sellers.


Using a third party to file returns

To save time and avoid costly errors, many businesses outsource their sales and use tax filing to an accountant, bookkeeper, or sales tax automation company like Avalara. This is a normal business practice that can save business owners time and help them steer clear of costly mistakes due to inexperience and a lack of deep knowledge about Massachusetts sales tax code.


Filing when there are no sales

Once you have a Massachusetts seller's permit, you’re required to file returns at the completion of each assigned collection period regardless of whether any sales tax was collected. When no sales tax was collected, you must file a "zero return” electronically.

Failure to submit a zero return can result in penalties and interest charges.


Closing a business

The Massachusetts DOR requires all businesses to "close their books" by filing a final sales tax return. This also holds true for business owners selling or otherwise transferring ownership of their business.


Timely filing discount

Many states encourage the timely or early filing of sales and use tax returns with a timely filing discount. 

The Massachusetts Department of Revenue does not offer a vendor discount or collection allowance for sales tax filers.

Filing due dates

 

It's important to know the due dates associated with the filing frequency assigned to your business by the Massachusetts Department of Revenue. This way you'll be prepared and can plan accordingly. Failure to file by the assigned date can lead to late fines and interest charges

 

The Massachusetts DOR requires all sales tax filing to be completed by the 20th of the month following the end of the filing period. Below, we've grouped Massachusetts sales tax filing due dates by filing frequency for your convenience. Due dates falling on a weekend or holiday are adjusted to the following business day.

 

Massachusetts vendors must keep records of all sales transactions for at least three years from the date the return was filed or the date it was due, whichever is later. Records must include gross receipts from all sales, amounts of taxable and exempt sales, and the amount of sales tax collected. Vendors must also maintain documentation supporting any claimed exemptions, including resale certificates and exemption certificates.

Massachusetts 2025 monthly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

January

February 20, 2025

February

March 20, 2025

March

April 21, 2025

April

May 20, 2025

May

June 20, 2025

June

July 21, 2025

July

August 20, 2025

August

September 22, 2025

September

October 20, 2025

October

November 20, 2025

November

December 22, 2025

December

January 20, 2026

Massachusetts 2025 quarterly filing due dates

Reporting period

Filing deadline

Q1 (January 1–March 31)

April 21, 2025

Q2 (April 1–June 30)

July 21, 2025

Q3 (July 1–September 30)

October 20, 2025

Q4 (October 1–December 31)

January 20, 2026

Massachusetts 2025 annual filing due date

Reporting period

Filing deadline

January 1–December 31

January 20, 2026

Late filing

Filing a Massachusetts sales tax return late may result in a late filing penalty as well as interest on any outstanding tax due. For more information, refer to our section on penalties and interest.

In the event a Massachusetts sales tax filing deadline was missed due to circumstances beyond your control (e.g., weather, accident), the Massachusetts DOR may grant you an extension. However, you may be asked to provide evidence supporting your claim.

Penalties and interest

 

Hopefully you don't need to worry about this section because you're filing and remitting Massachusetts sales tax on time and without incident. However, in the real world, mistakes happen.

If you miss a sales tax filing deadline, follow the saying, “better late than never,” and file your return as soon as possible. Failure to file returns and remit collected tax on time may result in penalties and interest charges, and the longer you wait to file, the greater the penalty and the greater the interest.

If you’re in the process of acquiring a business, it’s strongly recommended that you contact the Massachusetts DOR and inquire about the current status of the potential acquisition. Once you've purchased the business, you’ll be held responsible for all outstanding Massachusetts sales and use tax liability.

 

Shipping and handling

 

If you’re collecting sales tax from Massachusetts residents, you’ll need to consider how to handle taxes on shipping and handling charges.

 

Taxable and exempt shipping charges

Massachusetts sales tax generally does not apply to charges for shipping, handling, delivery, freight, and postage when these charges are separately stated on the invoice and the delivery occurs after the sale has been completed. However, if the shipping charges are included in the price of the goods without being separately stated, the entire amount including shipping is subject to sales tax.

Massachusetts imposes sales tax on pre-written computer software regardless of the method of delivery, including software delivered electronically via download. This includes software accessed via the internet or cloud-based services when the software is pre-written. Custom software designed for a specific customer is generally exempt from sales tax.

There are exceptions to almost every rule with sales tax, and the same is true for shipping and handling charges. Specific questions on shipping in Massachusetts and sales tax should be taken directly to a tax professional familiar with Massachusetts tax laws.

For additional information, see Massachusetts Directive 04-5: Transportation Charges.

