Once you've successfully registered to collect North Dakota sales tax, you'll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the North Dakota Office of State Tax Commissioner, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organized and in check.

How you collect North Dakota sales tax is influenced by how you sell your goods:



Brick-and-mortar store : Have a physical store? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.



Hosted store : Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where North Dakota sales tax collection can be managed.

Marketplace : Marketplaces like Amazon and Etsy offer integrated sales tax rate determination and collection, usually for a fee. As with hosted stores, you can set things up from your seller dashboard and let your marketplace provider do most of the heavy lifting.

Mobile point of sale : Mobile point-of-sale systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under North Dakota law. Examples include most non-prepared food items, food stamps, prescription medications, and medical supplies.

We recommend businesses review the laws and rules put forth by the North Dakota Office of State Tax Commissioner to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

