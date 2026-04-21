Sales tax is a tax paid to state and local tax authorities in Texas for the sale of certain goods and services. First adopted in 1961 and known as the "Limited Sales and Use Tax", sales tax is most commonly collected from the buyer at the point of sale. Municiple sales tax was enacted in 1967.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Texas by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate state or local tax authority. As of March 2019, sales and use tax in Texas is administered by the Texas Comptroller of Public Accounts.

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Texas, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local tax laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

Use tax is similar to sales tax, but applied where goods are consumed rather then where purchased.

In most cases, sales tax is collected at the point of purchase. However, there are a number of cases when this may not be the case:

Resellers: Goods purchased for resale may be purchased tax free. The reseller will collect sales tax on the final sale to the consumer.

Tax-exempt Organizations: Goods purchased by tax-exempt organization such as government agencies, nonprofits, or schools may qualify as a tax-exempt purchase.

Remote Purchases: In some cases, goods purchased remotely via phone, online, or mail-order may not require the seller to collect sales tax.

In each of the above cases, a use tax may now be required to collect sales tax. In such instances, the tax burdon shifts to the consumer who is required to

Use tax laws in Texas apply to goods purchased out of the country but consumed in Texas.

To summarize, use tax is due when goods are purchased tax free by a merchant and then converted for use, consumption, or enjoyment by that same merchant.

In Texas, sales tax is collected on the sale, lease, or rental of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state and local tax authorities. The seller acts as a de facto tax collector. However, how does a seller know when they are required to collect sales tax in Texas?

The 1992 Quill Corp. v. North Dakota ruling held that a state could only require a company to collect, file, and remit sales tax if the seller had a substantial physical presence in the state. For many online sellers, this meant they did not have to collect tax on sales to consumers located in Texas. This, however, was overturned in 2018 with the South Dakota v. Wayfair, Inc. ruling by the Supreme Court.



A lot has changed with regards to sales tax lawsTo help you determine whether you need to collect sales tax in Texas, start by answering these three questions:

Do you have nexus in Texas? Are you selling taxable goods or services to Texas residents? Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.



It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.