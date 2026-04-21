Once you've successfully registered to collect West Virginia sales tax, you'll need to apply the correct rate to all taxable sales, remit sales tax, file timely returns with the West Virginia State Tax Department, and keep excellent records. Here’s what you need to know to keep everything organized and in check.

How you collect West Virginia sales tax is influenced by how you sell your goods:

Brick-and-mortar store : Have a physical store? Brick-and-mortar point-of-sale solutions allow users to set the sales tax rate associated with the store location. New tax groups can then be created to allow for specific product tax rules.

Hosted store : Hosted store solutions like Shopify and Squarespace offer integrated sales tax rate determination and collection. Hosted stores offer sellers a dashboard environment where West Virginia sales tax collection can be managed.

Marketplace : Marketplaces like Amazon and Etsy offer integrated sales tax rate determination and collection, usually for a fee. As with hosted stores, you can set things up from your seller dashboard and let your marketplace provider do most of the heavy lifting.

Mobile point of sale : Mobile point-of-sale systems like Square rely on GPS to determine sale location. The appropriate tax rate is then determined and applied to the order. Specific tax rules can be set within the system to allow for specific product tax rules.

West Virginia sales tax collection can be automated to make your life much easier. Avalara AvaTax seamlessly integrates with the business systems you already use to deliver sales and use tax calculations in real time.

Tax-exempt goods

Some goods are exempt from sales tax under West Virginia law. Examples include most textbooks, prescription drugs, and medical supplies.

We recommend businesses review the laws and rules put forth by the West Virginia State Tax Department to stay up to date on which goods are taxable and which are exempt, and under what conditions.

Tax-exempt customers

Some customers are exempt from paying sales tax under West Virginia law. Examples include government agencies, some nonprofit organizations, and merchants purchasing goods for resale.

Sellers are required to collect a valid exemption or resale certificate from buyers to validate each exempt transaction.

Misplacing a sales tax exemption/resale certificate

West Virginia sales tax exemption and resale certificates are worth far more than the paper they’re written on. If you’re audited and cannot validate an exempt transaction, the West Virginia State Tax Department may hold you responsible for the uncollected sales tax. In some cases, late fees and interest will be applied and can result in large, unexpected bills.

Sales tax holidays

Sales tax holidays exempt specific products from sales and use tax for a limited period, usually a weekend or a week. Approximately 17 states offer sales tax holidays every year.

As of December 2019, however, there are no sales tax holidays in West Virginia.