California Sales & Use Tax Guide

There are two key tax types businesses selling goods and services in California should be well-versed in: sales tax and use tax. Businesses should be well versed in both to be sure to stay compliant with California state and local tax laws. This guide aims to assist by summarizing key tax topics in an easy to read format.

California sales tax overview

Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. California first adopted a general state sales tax in 1933. The statewide base sales and use tax rate in California remains at 7.25% as of 2025. The rate comprises 6% state tax and 1.25% local tax components. Local jurisdictions in California impose district taxes ranging from 0.1% to 2%. District taxes increase total sales tax rates beyond the base 7.25% rate. Some areas have multiple district taxes in effect, resulting in total sales tax rates that can reach up to 10.75% in certain locations.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of California by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. As of July 1, 2017, sales and use tax in California is administered by the California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA). Previously, it was administered by the California State Board of Equalization.

Any sales tax collected from customers belongs to the state of California, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

When tangible personal property is purchased in California, sales tax is generally collected by the retailer at the point of sale. Should it not be collected or if goods are purchased out of state and no tax is collected, a use tax is likely due and it is up to the buyer to file it.

California use tax overview

Use tax may apply to businesses, individuals, or nonprofits that don't have an exemption granted by the CDTFA and attempts to level the playing field for purchases that avoid sales tax. Use tax is one of the most overlooked and misunderstood taxes. Two types of use tax exist, sellers use tax and consumers use tax.



Sellers use tax is a transaction tax. It is determined by applying the use tax rate (equal to the sales tax rate) to the purchase price of qualifying goods and services. Generally speaking, a business is required to pay sellers use tax if the following two conditions are satisfied:

No tax was collected on a sale that qualifies for sales tax in California. A business in California uses, gives away, stores, or otherwise consumes a taxable item that was purchased tax-free.

To determine the amount of sellers use tax owed, the retailer should apply the sales tax rate where the item is used, stored, or otherwise consumed to the total purchase price.

Sellers use tax may also be referred to as "retailers use tax" or a "vendors use tax".

Consumers use tax is typically imposed on taxable transactions where sales tax was not collected. A good example is an taxable online purchase where the retailed fails to collect sales tax. The responsibility shifts from the seller to the buyer who can report, file, and remit total use tax on their annual California income tax return.

In some cases, an out-of-state purchase may be taxed at a sales tax rate different from that in California. If the consumer paid a higher, out-of-state tax rate, the CDTFA allows them to claim a credit. If a lower out-of-state tax rate was paid, the consumer is expected to report, file, and remit the difference.

When do businesses need to collect California sales tax?

In California, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in California, start by answering these three questions:

Do you have nexus in California? Are you selling taxable goods or services to California residents? Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

The impact of failing to collect California sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.