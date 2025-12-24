Get started
VAT

VAT

Central & South America VAT and indirect tax country guides

Argentinian VAT rates and VAT compliance
Argentinian VAT on digital services
Argentinian e-invoices

Bolivian VAT registration
Bolivian VAT returns
Bolivian VAT rates and VAT compliance

Brazil indirect tax compliance and rates
Brazilian e-invoices
Brazilian ICMS on e-services

Chilean VAT rates and VAT compliance
Chile RCV live VAT invoice reporting
Chilean e-invoices
Chilean VAT on e-services

Colombian VAT rates and VAT compliance
Colombian e-invoices

Costa Rica

Guatemalan VAT registration
Guatemalan VAT returns
Guatemalan VAT rates and VAT compliance

Panamanian VAT registration
Panamanian VAT returns
Panamanian VAT rates and VAT compliance

Peruvian VAT registration
Peruvian VAT returns
Peruvian VAT rates and VAT compliance
Peruvian e-invoices

Venezuelan VAT registration
Venezuelan VAT returns
Venezuelan VAT rates and VAT compliance

Ready to see what Avalara can do?

Schedule a demo to see our solution.
Request a demo